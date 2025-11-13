FLASH Mercato : Endrick arrive à l’OL, les détails du deal !

À la recherche d’un numéro 9 de grand calibre, l’OL est parvenu à un accord pour se faire prêter l’attaquant du Real Madrid, Endrick. En attendant l’arrivée du crack brésilien, les détails du deal ont déjà fuité.

Mercato OL : Endrick cherche déjà un logement à Lyon

En souffrance au Real Madrid, où il est barré par une rude concurrence à son poste, Endrick a préféré s’exiler pour la seconde partie de saison afin d’avoir la chance d’être convoqué par Carlo Ancelotti pour la prochaine Coupe du Monde. Associé à plusieurs clubs européens, l’international brésilien a donné son accord pour rejoindre Paulo Fonseca à l’Olympique Lyonnais.

Son récent échange téléphonique avec l’entraîneur portugais a convaincu Endrick qu’il devait rejoindre Lyon pour relancer une carrière à l’arrêt depuis qu’il a signé chez les Merengues. Selon la presse espagnole, l’affaire est désormais bouclée et les dirigeants lyonnais sont déjà à la recherche d’un logement pour l’avant-centre de 19 ans, d’après les informations d’Estadio Deportivo.

Le salaire d’Endrick dévoilé

Le média ibérique précise tout de même que les dirigeants madrilènes ont inséré une clause dans le deal permettant de stopper immédiatement le prêt d’Endrick si un attaquant de Xabi Alonso venait à se blesser grièvement. De son côté, ESPN Brésil se penche sur les détails financiers de cette transaction. Comme Fabrizio Romano, la chaîne brésilienne confirme que prêt du jeune attaquant ne sera pas payant pour l’Olympique Lyonnais.

Durant les six mois que le natif de Taguatinga aura à passer dans le Rhône, Michele Kang, présidente de l’OL, n’aura rien à verser à son homologue du Real Madrid, Florentino Pérez. Le club français n’aura juste qu’à verser la moitié du salaire d’Endrick, soit 200.000 euros par mois. Le coût total de l’opération s’élèvera donc à 1,2 million d’euros pour l’actuel 7e de Ligue 1.

