ASSE : Une annonce rassurante lâchée sur le mercato d’hiver

L’ASSE va certainement se renforcer au mercato d’hiver, afin de se donner les moyens d’atteindre son objectif. Une annonce dans ce sens est lâchée par un ancien Vert.

Mercato : L’ASSE a besoin de se renforcer cet hiver

Après avoir concédé 4 défaites en 6 matchs, l’ASSE a bien réagi en renouant avec la victoire (3-2) face au leader l’ESTAC, dans l’Aube. Remontée à la troisième de Ligue 2, à trois journées de la mi-saison, l’AS Saint-Etienne vise désormais la 2e et la 1re place sur le podium. Des places qui sont qualificatives directement pour la Ligue 1. Pour atteindre cet objectif, l’équipe d’Eirik Horneland doit colmater ses brèches défensives.

Lisez aussi : ASSE : Horneland crée la surprise avec une nouvelle sensation

À voir

Mercato : l’OM dégote un top joueur à 20M€

En effet, elle a concédé 21 buts en 9 matchs, en dehors des 5 victoires avec clean sheet. « Quand tu as l’ambition de remonter en Ligue 1, c’est impossible de prendre autant de buts. Il faut être plus solide derrière, c’est la base ! Il faut plus de sécurité, un meilleur équilibre », a fait remarquer Lubomir Moravcik, ancien joueur de l’ASSE (1990-1996), dans Tribune Verte.

Moravcik : « Tanenbaum corrigera le tir au mercato d’hiver »

Le prochain mercato sera donc décisif pour le club ligérien, dans la deuxième phase du championnat. De nouveaux joueurs devraient renforcer l’équipe stéphanoise, notamment en défense. À quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts de janvier, le technicien slovaque n’a pas de doute que Kilmer Sports Ventures va sortir le chéquier cet hiver pour recruter.

« Le foot a changé, c’est difficile si tu n’as pas de gros investisseurs. Les nouveaux propriétaires ont de l’argent. C’est bien. Maintenant, cela ne fait pas tout. Il faut bien l’investir », a-t-il indiqué d’entrée. « Il y a un mercato en janvier et l’actionnaire corrigera le tir. S’il faut recruter, il recrutera », a-t-il rassuré ensuite.

Au sujet de la lutte pour le retour des Verts en Ligue 1, Lubomir Moravcik a déclaré : « Je suis sûr que l’AS Saint-Etienne va remonter. Je l’espère de tout cœur, car ce club n’a rien à faire en Ligue 2, il mérite beaucoup mieux ».

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Le gros coup que prépare Saint-Étienne

À voir

Mercato PSG : Luis Campos dit non au Real Madrid

ASSE : Grosse alerte à Saint-Étienne avant Quetigny !

ASSE : Doute levé pour Cardona, inquiétude pour Duffus