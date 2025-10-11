Real Madrid : Une décision tombe pour Kylian Mbappé

Coup dur pour l’équipe de France comme pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé. Touché à la cheville droite face à l’Azerbaïdjan (3-0), l’attaquant quitte le rassemblement des Bleus et va rentrer à Madrid pour poursuivre ses soins.

Real Madrid : La FFF donne des nouvelles de Mbappé

La Fédération française de football a officialisé la nouvelle dans la nuit : « Victime d’un coup à la cheville droite, Kylian Mbappé est forfait pour le match de lundi face à l’Islande ». Déjà diminué le week-end dernier avec le Real, l’attaquant merengue ne prendra donc aucun risque supplémentaire.

Victime d’un coup à la cheville droite, Kylian Mbappé est forfait pour le match de lundi face à l’Islande 🇮🇸🇫🇷 pic.twitter.com/SrEAsBDU9U — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 11, 2025

Au micro de TF1, Didier Deschamps s’est voulu apaisant : « Rien d’inquiétant pour le moment ». Le sélectionneur a précisé que son capitaine avait reçu « un nouveau coup sur une zone déjà sensible », tout en assurant qu’un point médical serait effectué dans les prochaines heures.