Mercato ASSE : Coup de tonnerre ! Un crack vers un transfert à 10M€

L’ASSE pourrait frapper un énorme coup lors du prochain mercato, avec la montée en puissance d’un de ses cracks. Djylian N’Guessan, la pépite de 17 ans formée au club, attise déjà les convoitises et pourrait quitter le Forez contre un chèque de 10M€. Une somme record pour les Verts, en pleine lutte pour la remontée.

Mercato ASSE : Djylian N’Guessan, le joyau des Verts

Formé à l’ASSE et déjà international U20, Djylian N’Guessan n’a pas encore disputé la moindre minute de Ligue 2 cette saison. Blessé puis retenu avec les Bleuets, il reste pourtant l’un des plus grands espoirs du centre de formation stéphanois. Le Paris FC avait tenté sa chance cet été avec une offre de 7,5M€, immédiatement repoussée par Ivan Gazidis.

Selon Peuple Vert, des clubs de Bundesliga seraient prêts à revenir à la charge dès cet hiver. Avec une valeur marchande estimée à 800 000 €, mais une cote réelle bien supérieure, l’ASSE pourrait exiger jusqu’à 10M€ pour lâcher son crack. Une telle somme ferait de N’Guessan l’une des dix plus grosses ventes de l’histoire du club.

Gazidis veut protéger son trésor

Si Ivan Gazidis a déjà montré qu’il savait vendre au bon prix, il n’entend pas céder à la précipitation. Le dirigeant mise sur le temps pour permettre à N’Guessan de progresser sous le maillot vert. Mais dans un effectif où la concurrence offensive est féroce (Davitashvili, Boakye, Stassin, Cardona), le jeune attaquant devra trouver sa place.

Un dilemme se pose : faut-il privilégier la patience et le développement du joueur, ou accepter une offre record qui renforcerait les finances stéphanoises ? La réponse pourrait tomber dès le mercato d’hiver. Quoi qu’il en soit, le dossier N’Guessan s’annonce brûlant.