Stade Rennais : Le SRFC annonce une arrivée majeure

Le Stade Rennais a officialisé ce vendredi une nouvelle étape dans son organigramme. Guillaume Cerutti, figure reconnue du monde culturel et économique, succède à Alban Gréget au poste de président du conseil d’administration.

Stade Rennais : Guillaume Cerutti; un homme de confiance de la famille Pinault

Guillaume Cerutti, âgé de 59 ans, est déjà familier avec l’entreprise rennaise. Il a été un associé de longue date de la famille Pinault pendant dix ans, ayant dirigé des organismes de renom tels que Christie’s, où il a occupé le poste de PDG de 2016 à 2025, et présidait toujours le conseil d’administration de Pinault Collection. Dans son communiqué, le SRFC met l’accent sur le fait que cette nomination reflète « l’ambition et l’engagement » de ses actionnaires.

Le départ d’Alban Gréget, en poste depuis un peu plus d’un an, marque une transition stratégique. Après Jacques Delanoë, puis Gréget, Cerutti devient le troisième homme à occuper cette fonction clé en quelques saisons.

La première réaction de Guillaume Cerutti

Le nouveau leader du Stade Rennais n’a pas tardé à faire connaître ses intentions. « Je tiens à remercier François Pinault et François-Henri Pinault pour la confiance qu’ils ont manifestée », a-t-il affirmé. Avant d’énoncer : « En tant que Président du Conseil d’Administration, je m’efforcerai de refléter leur dévouement et leurs aspirations concernant le Stade Rennais. »

Guillaume Cerutti a aussi souligné l’aspect collectif de sa tâche : « Je collaborerai étroitement avec Arnaud Pouille et le staff dirigeant afin de continuer les initiatives déjà engagées, et pour réaliser les objectifs sportifs que le club et ses supporters attendent. »