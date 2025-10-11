ASSE : Horneland face à un gros dilemme

Eirik Horneland devra bien trancher. La belle dynamique de l’ASSE en Ligue 2 ne masque pas les tensions internes liées au temps de jeu. Entre titulaires indiscutables et remplaçants impatients, le Norvégien pourrait bientôt être contraint de revoir ses plans.

ASSE : Une hiérarchie de Horneland figée mais contestée

Depuis le début de saison, le coach norvégien s’appuie presque toujours sur les mêmes hommes. Résultat : Saint-Étienne est co-leader après neuf journées, en position idéale pour viser la remontée en Ligue 1. Mais cette fidélité a un revers : des joueurs frustrés de voir leurs minutes réduites à peau de chagrin. Lassana Traoré, Ben Old, Nadir El Jamali, Joshua Duffus ou encore Dennis Appiah attendent toujours leur chance.

Lire aussi : ASSE : Horneland impose sa loi, 5 départs en vue ?

Le Challenge Espoirs, disputé durant cette trêve internationale, pourrait bien redistribuer quelques cartes. Vendredi 10 octobre, la réserve stéphanoise a dominé l’OGC Nice (3-1). Une rencontre qui a permis à plusieurs éléments d’envoyer un message clair à Horneland. Yvann Maçon, buteur en fin de partie, Paul Eymard, Aïmen Moueffek et Joshua Duffus ont brillé sous les yeux attentifs du staff. Leur prestation nourrit le débat : peuvent-ils s’imposer dans la rotation et soulager un onze-type déjà très sollicité ?

À voir

Mercato OM : C’est acté ! Voici le futur transfert de Marseille

Lire aussi : Alerte à l’ASSE : L’AS Rome se signale pour Lucas Stassin !

La réponse ne viendra pas immédiatement. Horneland, fidèle à sa ligne, ne devrait pas bouleverser sa hiérarchie à court terme. Mais la saison est encore longue, et l’usure guette. Entre blessures, suspensions et besoin de fraîcheur, ces joueurs pourraient devenir des atouts majeurs dans la quête de la remontée. En d’autres termes, l’entraîneur stéphanois fait face à un dilemme de luxe : conserver une ossature stable ou récompenser ceux qui frappent avec insistance à la porte.