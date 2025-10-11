Mercato OL : Lyon en feu ! Une recrue à 10M€ débarque

L’OL a frappé fort l’été dernier pour renforcer son milieu de terrain. La direction des Gones a déboursé 10M€ pour attirer Tyler Morton, jeune anglais de 22 ans, en provenance de Liverpool. Un pari qui s’avère déjà gagnant, tant Paulo Fonseca ne tarit pas d’éloges sur sa pépite.

Mercato OL : Une équipe reconstruite malgré les contraintes

Le mercato lyonnais a été animé, entre départs douloureux et arrivées prometteuses. Paulo Fonseca, qui avait pourtant dû composer avec des restrictions financières, a vu dans Morton la pièce manquante pour stabiliser son entrejeu. Recruté pour 10M€, le Britannique s’impose déjà comme un cadre en devenir. Le coach portugais a d’ailleurs tenu à souligner le travail accompli avec ses dirigeants.

« On a construit, avec les dirigeants, une bonne équipe parce qu’ils ont amené des joueurs adaptés à notre projet. C’était une année zéro, avec de fortes restrictions financières, mais nous avons réussi à recruter des jeunes de qualité pour former une équipe ambitieuse. Je pense qu’on peut rivaliser avec des équipes comme Monaco, Marseille, Strasbourg, Lens… », a-t-il déclaré lors du Portugal Football Summit.

Tyler Morton séduit déjà son entraîneur

Arrivé avec une réputation de talent brut, Morton confirme rapidement les attentes placées en lui. Son volume de jeu, sa vision et sa discipline tactique collent parfaitement aux ambitions lyonnaises. Paulo Fonseca, enthousiaste, ne s’en cache pas. « C’est vraiment un joueur fait pour notre jeu, il est fantastique, il doit encore progresser mais je ne suis pas surpris par ce qu’il réalise », a confié le technicien. À peine débarqué, Morton enflamme déjà Lyon. Et si c’était le nouveau métronome tant attendu de l’OL ?