Mercato PSG : La date choc du départ de Nuno Mendes révélée

Nuno Mendes, considéré comme le meilleur latéral gauche de la planète, vit des jours heureux au PSG. Mais une question brûle toutes les lèvres : quand quittera-t-il le club parisien ? Un journaliste de L’Équipe a livré un éclairage fort… et une date choc.

Mercato PSG : L’appel choc à Nuno Mendes

L’avenir du Portugais de 23 ans anime les débats depuis plusieurs mois. L’hiver dernier, son départ avait été évoqué après des tensions autour de sa prolongation. Finalement, le joueur a signé jusqu’en 2029, un choix gagnant puisqu’il a soulevé la Ligue des Champions quelques mois plus tard et confirmé son statut de référence mondiale. Dans le podcast Big Five, Loïc Tanzi s’est montré catégorique sur la question de son avenir.

« Nuno Mendes n’a pas intérêt à quitter le PSG car il a une telle connexion avec ses partenaires que ses partenaires comblent ses défauts. Vitinha et Fabian Ruiz ont tout compris, ils savent que quand il monte ou qu’il se retrouve face à un Salah ou un Yamal, il faut aller l’aider, il ne faut pas le laisser en un contre un », a-t-il déclaré. Des propos qui résument à merveille l’équilibre trouvé par le PSG.

2029, la grande échéance pour Nuno

Au-delà de l’aspect sportif, c’est aussi une question de calendrier. Le journaliste de L’Équipe précise : « Je pense que Nuno Mendes sait très bien que pour partir il faut attendre 2029 pour partir libre ou alors que le PSG trouve mieux d’ici là. » Un horizon qui pourrait marquer la fin d’un cycle, mais qui offre au PSG encore plusieurs années de performances exceptionnelles de son joyau portugais. Pour l’heure, Paris peut dormir tranquille : Nuno Mendes est lié corps et âme au club de la capitale. Mais la date de 2029 résonne déjà comme un possible tournant.