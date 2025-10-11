Mercato OM : De Zerbi tient une recrue exceptionnelle !

L’OM a fait sauter la banque cet été pour renforcer l’attaque de Roberto De Zerbi. Le club phocéen a signé Igor Paixao pour 35 M€, un record historique. Le Brésilien de 25 ans commence à justifier ce lourd investissement avec des prestations déjà décisives.

Mercato OM : Paixao, le pari le plus cher de l’histoire du club

Arrivé de Feyenoord après une saison éblouissante aux Pays-Bas, Igor Paixao était attendu comme le messie sur la Canebière. Sa blessure contractée avant son arrivée avait pourtant retardé ses débuts et semé le doute chez certains supporters. Mais le Brésilien n’a pas tardé à répondre sur le terrain. Face à l’Ajax Amsterdam, il a inscrit un doublé, pour démontrer qu’il pouvait devenir l’arme fatale offensive de Roberto De Zerbi.

Son transfert à 35 M€, jamais vu dans l’histoire olympienne, a logiquement attiré une attention médiatique particulière. « Il ne faut pas oublier le contexte, il était très courtisé par d’autres clubs aussi, il est parti se soigner en partie au Brésil avant d’arriver. Évidemment, avec tout l’argent qui a été mis sur son transfert, on en attendait beaucoup », a rappelé Rémi Dumont dans After Marseille.

Marseille plus armé que jamais ?

Depuis le retour des blessés et un effectif enfin complet, l’Olympique de Marseille semble avoir retrouvé de l’allant. Le succès face au PSG, le 22 septembre dernier, a marqué les esprits et confirmé que l’OM pouvait rivaliser au sommet. L’émergence de Paixao vient renforcer cette dynamique.

« L’année dernière, il n’y avait que Greenwood. Là, maintenant, c’est aussi de l’autre côté avec Paixao. (…) Quand on le voit marquer un doublé en Ligue des champions pour ses premiers buts, c’est tamponné joueur costaud », poursuit Dumont. Déjà intégré, apprécié dans le vestiaire et performant sur le terrain, Igor Paixao incarne cette nouvelle ère marseillaise.