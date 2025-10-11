Mercato ASSE : Lucas Stassin, conditions de son transfert

Le mercato de l’ASSE n’a pas été de tout repos. Le club relégué en Ligue 2 aurait pu perdre Lucas Stassin, son meilleur buteur de cette saison, qui pourrait quand même partir à une certaine condition.

Mercato ASSE : Lucas Stassin ne devrait pas durer à Sainté

Après une première saison à l’AS Saint-Étienne qui s’est soldée par un échec et une descente du club en Ligue 2, Lucas Stassin avait la possibilité de faire ses valises. Le Stade Rennais et le Paris FC, selon ses propres confirmations, étaient sur les rangs pour boucler son transfert.

La direction de l’ASSE s’est opposée à ce départ parce que les conditions d’un transfert du joueur n’étaient pas réunies. Aussitôt qu’une formation fera le nécessaire, le meilleur attaquant des Verts cette saison pourrait faire ses valises. L’ASSE exigeait 29 millions d’euros pour son transfert, montant qu’ont refusé de payer le Paris FC et le Stade Rennais.

Le Stade Rennais et le Paris FC sur le coup

Même si l’attaquant belge montrait déjà de belles choses l’an dernier, les recruteurs du Stade rennais et parisiens n’avaient pas assez d’éléments sur lui qui pouvaient justifier un tel montant. Mais avec ce qu’il montre présentement en Ligue 2, où l’AS Saint-Étienne arrive à la deuxième place du classement derrière Troyes avec 20 points en 9 matchs, son avenir semble tout tracé.

Le buteur belge a marqué 4 buts, ce qui le positionne à la 4e place derrière Tawfik Bentayeb, Enzo Bardeli et Zuriko Davitashvili. Au mercato estival à venir, les deux premiers clubs intéressés par ses services pourraient remettre le couvert, et là, rien ne dit que l’attaquant ne fera pas ses valises.