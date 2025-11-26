Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de ce roc à Paris !

Les dirigeants du PSG négocient un deal en Allemagne pour le prochain mercato hivernal. Le club de la capitale prépare une offre pour le joueur.

Le PSG cherche un défenseur pour le prochain mercato hivernal et focalise son attention sur Dayot Upamecano. L’international français évolue en Bundesliga depuis des années et est très solide en défense. Sous contrat au Bayern Munich jusqu’en juin prochain, Upamecano ne trouve pas encore d’accord pour prolonger. Le désaccord persiste. Et un départ libre, l’été prochain, devient possible.

Le joueur, heureux en Allemagne mais ouvert au changement, verrait d’un bon œil un mouvement dans les prochains mois après ses années bavaroises. Le PSG suit le dossier de très près. Une offensive pourrait surgir dès janvier, car à partir de cette date, le défenseur peut librement discuter avec d’autres clubs.

Des échanges existent même déjà en coulisses, d’après Florian Plettenberg. Le Français pourrait poser ses valises à Paris cet hiver. Mais une menace existe. Et elle s’appelle le Real Madrid. Le club espagnol pousserait fort pour l’attirer l’été prochain afin de renforcer l’axe de sa défense. « Le défenseur du Bayern Munich a eu des discussions avec les Parisiens mais également avec le Real Madrid. Les Bavarois espèrent toujours pouvoir le prolonger (au moins) jusqu’à 2030. », a déclaré la source.

