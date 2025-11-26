Mercato PSG : Une offre de 180 M€ sur la table de Nasser al-Khelaïfi

Un cador de Premier League prépare une offre XXL pour un super crack du PSG. Les Parisiens ne sont pas vendeurs.

Mercato PSG : Une offre tombe pour un chouchou de Luis Enrique

Désiré Doué, 20 ans, brille au PSG depuis son arrivée en provenance du Stade Rennais. Et ses prétendants se multiplient. L’Angleterre l’observe, de très près. Ce jeune crack a déjà un palmarès riche. Euro U17 gagné, Ligue 1 remportée, Coupe de France soulevée, Ligue des champions décrochée. Beaucoup rêvent de ce parcours. Lui, il n’a que 20 ans.

Désiré Doué est lié au club jusqu’en 2029, valorisé à 90 millions d’euros. Cette saison, les blessures l’ont freiné. Mais son rôle reste essentiel à Paris. Il entre pleinement dans les plans de Luis Enrique. La pépite a déjà disputé 6 matches de Ligue 1 cette saison, a claqué un pion et délivré une passe décisive.

Ses belles statistiques attisent les convoitises d’un géant de la Premier League. Manchester City veut passer à l’attaque. Selon Fichajes, le club anglais prépare une offre folle : 180 millions d’euros. Le double de sa valeur actuelle. Mais le Paris SG ne veut pas perdre sa perle rare. Un départ dans l’immédiat est bloqué. Les Parisiens ne veulent pas craquer face à cette offre gigantesque.

