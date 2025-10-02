Stade Rennais : Un joueur lourdement sanctionné !

Le verdict tombe pour un jeune crack du Stade Rennais après une altercation. Il écope d’une lourde sanction.

Stade Rennais : Coup d’arrêt brutal pour Elias Legendre, suspendu huit matchs

La sanction est tombée. La Commission de discipline de la LFP a infligé une lourde sanction à une pépite du Stade Rennais. Elias Legendre, 17 ans, a écopé de huit matchs de suspension. Le jeune ailier du Stade Rennais, expulsé en National 3 lors du déplacement à Cesson le 20 septembre, a payé cher un geste d’humeur.

Formé à Rennes, perçu comme un espoir du centre, il avait lancé sa saison avec des statistiques intéressantes : quatre matches, deux buts. Mais son élan s’est brisé net. Après le match perdu 2-1, il a montré un mauvais caractère. Après le coup de sifflet final, tension. Une altercation avec un adversaire, sang-froid perdu. Le rouge est tombé.

Maintenant, la Commission de discipline a frappé fort. Elias Legendre ne rejouera pas en N3 avant janvier 2026. Un vrai coup dur pour lui, pour son rythme et pour l’équipe réserve. Le Stade Rennais perd donc, pour plusieurs mois, l’un de ses jeunes talents les plus suivis.