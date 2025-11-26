ASSE : Une large rotation face à Écotay-Moingt se profile

L’entraîneur de l’ASSE pourrait encore composer une équipe de jeunes joueurs en majorité, face à l’US Écotay-Moingt en coupe de France, samedi, afin de reposer des joueurs de son équipe type.

La réserve de Saint-Etienne a éliminé à l’AS Quetigny

Lors du match entre l’AS Quetigny et l’ASSE à Dijon, Eirik Horneland avait largement fait tourner son effectif, en l’absence des internationaux et des blessés. Son équipe était amputée d’une quinzaine de joueurs pendant la dernière trêve internationale. Doublure de Gautier Larsonneur, Brice Maubleu a pris le relais en coupe de France, comme convenu entre les deux gardiens et l’entraîneur.

Djylian N’guessan, Kévin Pedro, Paul Eymard, Jules Mouton et Maedine Makhloufi étaient tous titulaires, pour la première fois cette saison pour la plupart. Les deux premiers avaient même été buteurs contre le club de Régional 2.

Les cadres de l’ASSE laissés au repos face à Écotay ?

Face à l’US Écotay-Moingt, le coach de l’AS Saint-Etienne devrait reconduire ces jeunes joueurs de la réserve, afin de reposer les cadres de son équipe, qui sont revenus contre l’AS Nancy (2-1) en championnat, samedi dernier.

Dans cette logique de rotation, il est fort probable que Mickaël Nadé, Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Florian Tardieu, Aïmen Moueffek, Mahmoud Jaber, Augustine Boakye ou encore Irvin Cardona soient laissés au repos.

De retour de blessure, Lucas Stassin (mollet) devrait également être ménagé. En réathlétisation, Joshua Duffus et Chico Lamba semblent d’ores et déjà forfait.

Bernauer, Appiah, Miladinovic et Ben Old pour guider les jeunes ?

En revanche, Maxime Bernauer et Dennis Appiah pourraient encadrer Kévin Pedro (19 ans) et Maedine Makhloufi (20 ans) en défense. En manque de temps de jeu en Ligue 2, Igor Miladinovic et Ben Old sont également bien partis pour être dans le Onze de départ d’Eirik Horneland, lors de ce 8e tour de la coupe de France.

Notons que l’ASSE a accepté de recevoir Écotay-Moingt, club de la Loire, au stade Geoffroy-Guichard, afin de faire la fête autour de ce derby ligérien. Plus de 25 000 places sont déjà vendus pour la rencontre, selon Peuple-Vert.

