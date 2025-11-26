Mercato FC Nantes : Yassine Benhattab sur le départ ?

Le jeune crack français, Yassine Benhattab traverse un sale temps au FC Nantes. Il pourrait plier ses bagages lors du prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Yassine Benhattab poussé vers la sortie ?

Le FC Nantes, tenu en échec par Lorient (1-1) dimanche dernier en Ligue 1, a joué sans l’un de ses jeunes éléments les plus prometteurs. Yassine Benhattab n’était pas dans le groupe. Arrivé à la Beaujoire l’été dernier après une saison fructueuse à Aubagne, Benhattab a vite trouvé sa place en équipe première. Il jouait, il enchaînait, il apportait ce qu’il peut à l’équipe.

Puis, soudain, tout s’est ralenti. Depuis fin septembre, il n’a cumulé que 75 minutes en sept matchs. Et dimanche pas de convocation pour le choc contre les Merlus. Pas même une place en réserve. Or, il ne souffre d’aucun pépin physique. Cette décision étonne. Elle claque même comme un paradoxe. Le FC Nantes manque cruellement de créativité, et l’un de ses rares dynamiteurs disparaît du groupe.

Est-ce un simple avertissement ? Ou une vraie tension entre Luis Castro et la pépite ? Pour l’instant, impossible de trancher. Mais on sent bien que le bras de fer est là. Si Luis Castro ne compte plus sur lui, Benhattab devra chercher un nouveau point de chute pour continuer sa progression.

