OM-Newcastle : Aubameyang rend hommage à une légende !

Pierre-Emerick Aubameyang a grandement à la victoire de l’OM sur Newcastle (2-1) ce mardi soir. Le Gabonais en a profité pour rendre hommage à Didier Drogba.

L’Olympique de Marseille a réalisé une belle performance ce mardi soir. Les Olympiens ont battu Newcastle United (2-1) en Ligue des champions. Cette victoire leur relance dans la course pour le prochain tour. Les hommes de Roberto De Zerbi ont retrouvé le sourire dans cette compétition.

Pierre-Emerick Aubameyang est incontestablement le héros de cette rencontre. L’attaquant gabonais a signé un doublé lors de ce choc OM-Newcastle. Les Olympiens brisent ainsi une malédiction de 13 ans sans victoire face à un club du Top 4 européen.

Cette performance a surtout fait écho à un autre duel historique entre l’OM et Newcastle en 2004. A l’époque, Didier Drogba avait lui aussi marqué deux fois face aux Magpies. Aubameyang a lui-même confié qu’il s’est inspiré de la légende ivoirien avant ce choc. Il a visionné les exploits de Drogba contre Newcastle.

« J’ai regardé les vidéos aujourd’hui. DD la légende », a-t-il posté sur les réseaux sociaux. Avec ce doublé salvateur, Aubameyang a marqué l’histoire récente de l’OM. Il s’inscrit aussi dans la lignée des attaquants mythiques du Vélodrome.

