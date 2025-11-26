Mercato ASSE : Wilfried Nancy trop cher pour Saint-Etienne ?

Cible prioritaire des propriétaires de l’ASSE, Wilfried Nancy ne rejoindra pas le club stéphanois. Il va s’engager en Écosse où le Celtic Glasgow a accepté de verser une indemnité de transfert à Columbus Crew.

Mercato ASSE : Wilfried Nancy file au Celtic Glasgow contre 2,85 M€

L’ASSE avait tenté de recruter Wilfried Nancy à Columbus Crew, en décembre 2024, mais en vain. Il est maintenant tout proche de signer à Celtic Glasgow. Il ne rejoindra donc pas les Verts. Entretemps, la raison principale de l’échec de son transfert de la franchise américaine de l’Ohio à Saint-Etienne est désormais connue.

Lisez aussi : ASSE : Une large rotation face à Écotay-Moingt se profile

En effet, la direction du club de Major League Soccer (MLS) a exigé une indemnité d’un montant de 2,85 M€ à son homologue écossais. L’entraîneur Franco-Canadien a donc fait l’objet d’un transfert non négligeable. Il est attendu à Galsgow en décembre prochain, pour succéder au coach intérimaire Martin O’Neill, en poste depuis le départ de Brendan Rodgers.

Compensation agreed at £2.5m. 🤝



Maloney STAYS as part of the coaching team, joined by two of Nancy’s coaching staff. ✅



The new staff will officially begin their duties on Monday, 1st December. ✅



Let’s go!🍀 pic.twitter.com/3Qcc0zHkwL — MaedaOnZidane’sFloor (@BhoyCeltic88) November 25, 2025

Il faut rappeler que Wilfried Nancy était la priorité de l’ASSE au moment de remplacer Olivier Dall’Oglio il y a presqu’un an. En octobre dernier, son nom était encore en pole position pour prendre la place d’Eirik Horneland, dont le limogeage était évoqué dans les médias. Mais le technicien norvégien a enchaîné deux victoires en Ligue 2, face à Troyes et l’AS Nancy, ce qui lui a donné du répit pour l’instant.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Cette nouvelle tant attendue est tombée pour Saint-Étienne

À voir

OM-Newcastle : Aubameyang rend hommage à une légende !

ASSE : Sanction de la LFP, réponse classe de Saint-Étienne

ASSE : Montée en L1, Montpellier glisse un message à Sainté