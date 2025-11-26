Mercato ASSE : Wilfried Nancy trop cher pour Saint-Etienne ?

Afficher l’index Masquer l’index
Cible prioritaire des propriétaires de l’ASSE, Wilfried Nancy ne rejoindra pas le club stéphanois. Il va s’engager en Écosse où le Celtic Glasgow a accepté de verser une indemnité de transfert à Columbus Crew.
Mercato ASSE : Wilfried Nancy file au Celtic Glasgow contre 2,85 M€
L’ASSE avait tenté de recruter Wilfried Nancy à Columbus Crew, en décembre 2024, mais en vain. Il est maintenant tout proche de signer à Celtic Glasgow. Il ne rejoindra donc pas les Verts. Entretemps, la raison principale de l’échec de son transfert de la franchise américaine de l’Ohio à Saint-Etienne est désormais connue.
Lisez aussi : ASSE : Une large rotation face à Écotay-Moingt se profile
En effet, la direction du club de Major League Soccer (MLS) a exigé une indemnité d’un montant de 2,85 M€ à son homologue écossais. L’entraîneur Franco-Canadien a donc fait l’objet d’un transfert non négligeable. Il est attendu à Galsgow en décembre prochain, pour succéder au coach intérimaire Martin O’Neill, en poste depuis le départ de Brendan Rodgers.
Il faut rappeler que Wilfried Nancy était la priorité de l’ASSE au moment de remplacer Olivier Dall’Oglio il y a presqu’un an. En octobre dernier, son nom était encore en pole position pour prendre la place d’Eirik Horneland, dont le limogeage était évoqué dans les médias. Mais le technicien norvégien a enchaîné deux victoires en Ligue 2, face à Troyes et l’AS Nancy, ce qui lui a donné du répit pour l’instant.
Lire aussi sur l’ASSE :
ASSE : Cette nouvelle tant attendue est tombée pour Saint-ÉtienneÀ voirOM-Newcastle : Aubameyang rend hommage à une légende !
ASSE : Sanction de la LFP, réponse classe de Saint-Étienne