ASSE : Cette nouvelle tant attendue est tombée pour Saint-Étienne

Après plusieurs semaines d’attente, les supporters de l’ASSE peuvent enfin marquer la date sur leur calendrier. Saint-Etienne se rendra à Reims pour un match retour qui promet des étincelles.

ASSE : Un déplacement à Reims attendu comme jamais

Les Verts retrouveront le Stade Auguste-Delaune le samedi 24 janvier à 20h pour la 20ᵉ journée de Ligue 2. Cette rencontre sera diffusée sur Bein Sports, offrant à tous les fans un rendez-vous incontournable. Le déplacement en Champagne s’annonce particulièrement tendu, tant le match aller avait tenu toutes ses promesses, ce qui laisse entrevoir un duel de haut niveau entre deux prétendants à la montée.

L’AS Saint-Etienne abordera ce match avec l’envie de confirmer ses ambitions et de prouver que la saison est loin d’être terminée. Les supporters, quant à eux, se souviennent des confrontations passées et espèrent voir leur équipe briser enfin la mauvaise série en terres rémoises.

La mauvaise série à Delaune : un chapitre à tourner

Depuis le retour de Reims en Ligue 1, l’ASSE n’a que trop rarement réussi à s’imposer en Champagne. Après un succès stéphanois en 2018-2019, les Rémois avaient remporté les trois confrontations suivantes. Même lors de la dernière saison en Ligue 1, un succès 2-0 grâce à Tardieu et Cardona n’a pas suffi à éviter la relégation.

Cette longue période de frustration renforce l’enjeu du match retour en Ligue 2. Les Stéphanois auront à cœur de renouer avec le succès à Delaune et d’effacer ces souvenirs amers. Pour les fans, c’est l’occasion rêvée de vibrer à nouveau et de croire en une dynamique positive pour la suite de la saison. Le match programmé au 24 janvier s’annonce décisif pour les ambitions des deux clubs.

ASSE : Un retour salvateur en attaque avant Dunkerque