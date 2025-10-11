Mercato : 75M€, Diego Simeone prépare un vilain tour à l’OM

Auteur d’un début de saison en trombe, l’OM pourrait perdre l’un de ses meilleurs atouts offensifs à la fin de la saison en cours. Diego Simeone, l’entraîneur de l’Atlético Madrid, serait intéressé par un attaquant de Marseille.

Mercato : Le successeur de Julian Alvarez trouvé à l’OM ?

Recruté à l’été 2024 contre un chèque de 75 millions d’euros, hors bonus, Julian Alvarez pourrait déjà quitter les rangs de l’Atlético Madrid lors du prochain mercato estival. Pour sa première saison, l’ancien attaquant de Manchester City a inscrit 29 buts et délivré 8 passes décisives en 57 matches toutes compétitions confondues.

Des statistiques impressionnantes, mais le joueur de 25 ans pourrait faire ses valises à l’issue de l’exercice en cours. En effet, Julian Alvarez a du mal à s’intégrer parfaitement dans le collectif de l’Atlético Madrid. D’après les révélations d’El Chiringuito, l’entourage de l’international argentin pense qu’il a fait un mauvais choix de casting en rejoignant l’équipe de Diego Simeone.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, Julian Alvarez pourrait quitter les Colchoneros. Pour le remplacer, Diego Simeone lorgnerait un crack de l’OM. En effet, selon les informations de Fichajes, l’Atlético Madrid surveillerait la situation de Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’ancien joueur de Manchester United a évalué à 75 millions d’euros par Pablo Longoria et Medhi Benatia, mais ce montant ne ferait pas du tout peur au club madrilène. Surtout que le Real Madrid et le FC Barcelone seraient prêts à faire des folies pour recruter Alvarez. L’argent tiré de l’éventuel transfert de l’Argentin serait automatiquement réinvesti pour déloger Greenwood de l’Olympique de Marseille. Affaire à suivre…