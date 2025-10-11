Mercato : l’OM veut gâcher les plans du Stade Rennais !

Le Stade Rennais et l’OM mènent une rude bataille pour s’offrir un meneur de jeu belge. Le coup se prépare pour 2026.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un milieu belge !

Le Stade Rennais vit un début de saison moins fructueux. Peu de victoires, et des tensions internes secouent également l’équipe. Certains cadres de l’équipe sont contre le technicien du club, Habib Beye. Mais les dirigeants du SRFC tentent de calmer la situation. Ils apportent leur soutien au tacticien sénégalais. Après la trêve internationale, des changements sont attendus.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye tient enfin le successeur de Kalimuendo

Les recruteurs rennais, de leur coté, s’affairent pour ramener de nouvelles pépites au Roazhon Park. Leur objectif est de renforcer l’équipe dès le mercato d’hiver pour relancer la machine. Loïc Désiré et Arnaud Pouille, respectivement directeur sportif et président, ont multiplié les contacts. Et dans leurs carnets, un nom est retenu. Il s’agit de Nicolas Raskin.

À voir

Mercato ASSE : Lucas Stassin, conditions de son transfert

Lire aussi : Stade Rennais : Bonne nouvelle pour Breel Embolo !

Le milieu belge de 23 ans brille aux Glasgow Rangers, où il s’impose comme un cadre. Technique, travailleur, influent. Sa valeur est environ 18 millions d’euros. Déjà appelé cinq fois avec les Diables Rouges, Raskin a la force dans les jambes. Rennes a pris des renseignements. Pas pour tout de suite, un transfert ne pourrait se concrétiser qu’en 2026. Le dossier avance. Mais d’autres clubs de Ligue 1 jouent les trouble-fêtes. Le LOSC et l’OM surveillent eux aussi le joueur, prêts à s’inviter dans la bataille.