PSG : Pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique !

Le tacticien du PSG, Luis Enrique enregistre plusieurs renforts de poids pendant cette trêve internationale. Quatre gâchettes offensives seront prêtes dès la reprise.

PSG : Luis Enrique obtient plusieurs renforts avec le RC Strasbourg

Soulagement pour le PSG et Luis Enrique. Après plusieurs semaines marquées par une série de blessures, surtout en attaque, le club parisien voit la lumière revenir. L’insider Djamel l’a annoncé sur son compte X : dès la reprise, le 17 octobre face au RC Strasbourg, l’effectif pourrait retrouver plusieurs forces vives.

Désiré Doué, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia seront opérationnels. Doué, resté à Paris pendant la trêve, a déjà repris quelques séances avec le groupe. Il se sent bien. Son but est d’être prêt pour affronter Strasbourg. Barcola, lui, se testera la semaine prochaine. Si tout va bien, il sera aussi disponible dès la reprise.

Quant à Kvaratskhelia, il a déjà repris avec la Géorgie et affrontera l’Espagne ce soir. Sauf rechute, il sera également de retour. Il a d’ailleurs tenu à remercier le PSG pour l’avoir accompagné dans sa convalescence. Autre bonne nouvelle, le jeune crack Senny Mayulu sera aussi apte. Lui aussi a contracté une blessure et a dû renoncer à sa convocation avec les Bluets. Marquinhos et Dembélé, eux, devraient manquer encore quelques jours de compétition. Mais avec ces retours en vue, le PSG pourra enfin souffler.