PSG Mercato : Vinicius Jr, grosse surprise de l’été 2026 ?

Pas certain d’aller au bout de son contrat avec le Real Madrid, soit jusqu’en juin 2027, Vinicius Junior pourrait être une option sérieuse pour le PSG lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato : Vinicius Jr poussé vers le PSG par Erling Haaland ?

Arrivé à l’été 2018 en provenance de Flamengo pour 45 millions d’euros, Vinicius Junior pourrait donner une nouvelle trajectoire à sa carrière à l’issue de la saison en cours. Depuis des mois, l’attaquant de 25 ans discute avec la direction du Real Madrid pour une prolongation, mais les deux parties ne parviennent toujours pas à trouver un accord.

Lié aux Merengues jusqu’en juin 2027, l’international brésilien pourrait ainsi quitter le club espagnol si la situation ne change pas jusqu’à la fin de l’exercice 2025-2026. À la réalité, Florentino Pérez et les décideurs madrilènes aimeraient associer Erling Haaland à la pointe de l’attaque.

D’après le média Fichajes, le Real Madrid ne serait donc pas totalement opposé au départ de Vinicius Junior afin de financer l’arrivée d’Erling Haaland en provenance de Manchester City. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pourraient donc profiter de la situation et offrir un chèque de 150 millions d’euros pour contenter Florentino Pérez et récupérer la star brésilienne, considérée comme l’un des plus grands talents de sa génération.

Une arrivée de Vinicius pourrait pousser Bradley Barcola vers la porte de sortie au Paris Saint-Germain. « Vinicius Junior était extrêmement impliqué dans chaque mouvement. Chaque jeu offensif passe directement ou indirectement par ses pieds. C’est un autre joueur qui a changé avec l’arrivée de Carlo Ancelotti et maintenant Xabi Alonso », explique le portail espagnol, qui pense que si le PSG se positionne véritablement, le compatriote de Neymar Jr pourrait se poser des questions sur son avenir à Madrid.