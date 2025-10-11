Mercato OL : Michele Kang fixe déjà le prix de Malick Fofana

Après avoir refusé de partir lors du dernier mercato estival, Malick Fofana pourrait finalement quitter l’OL à l’issue de la saison en cours. Consciente de la situation, Michele Kang, la présidente du club lyonnais, aurait déjà fixé un tarif pour son crack belge.

Mercato OL : Michele Kang attend au moins 60M€ pour Malick Fofana

Cette saison, Malick Fofana a déjà inscrit 2 buts et donné 1 passe décisive en 9 matchs toutes compétitions confondues. Mais au-delà des chiffres, l’ailier de 20 ans impressionne par sa vitesse, ses dribbles et son sens du jeu. Les défenseurs de Ligue 1, notamment ceux de l’Olympique de Marseille, peuvent en témoigner : le jeune international belge fait des ravages sur son aile gauche.

Lisez aussi : Mercato OL : Malick Fofana lâche une bombe sur son avenir !

À voir

Mercato OM : Un gros départ programmé cet hiver !

Virevoltant, décisif et ambitieux, il s’impose peu à peu comme l’un des nouveaux patrons de l’attaque lyonnaise. Mais l’idylle pourrait prendre fin à la fin de l’exercice 2025-2026. En effet, s’il a refusé de quitter l’OL l’été passé, malgré des offres d’Al-Ittihad, en Arabie saoudite, d’Everton et de Fulham, tous prêts à payer les 45 millions d’euros demandés par les dirigeants lyonnais, Malick Fofana est conscient que la donne pourrait totalement changer dans les mois à venir.

Surtout que Liverpool, Manchester City et le Bayern Munich seraient déjà à la lutte pour le récupérer l’été prochain. De son côté, Michele Kang, la présidente des Gones, aurait déjà fixé un prix de départ d’au moins 60 millions d’euros pour l’ancien milieu offensif de La Gantoise. Mais la saison est encore longue et le natif d’Aalst veut profiter de cette saison pour passer un cap.

Lisez aussi : Mercato OL : Malick Fofana dit tout sur son transfert raté !

À voir

PSG : Pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique !

« Il se sent valorisé à Lyon. Il ne voulait pas prendre le risque de partir. C’est la saison, où il veut se montrer au monde. S’il réussit, il peut passer de Lyon à un club du top 10 européen. Liverpool, le Bayern, Manchester City : voilà les clubs où il a sa place », a confié Frederico Pena, patron de Roc Nation Sports, l’agence qui gère aussi Vinícius Jr, Martinelli et De Bruyne, dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws. Pour rappel, Malick Fofana est lié à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2028.