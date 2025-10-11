Mercato OM : Un gros départ programmé cet hiver !

Neal Maupay n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. L’attaquant français devra quitter l’OM lors du prochain mercato hivernal.

Mercato OM : Neal Maupay, la fin approche !

La direction de l’OM va bientôt sceller le sort de Neal Maupay. Cet indésirable vit sans doute ses derniers mois à Marseille. Déjà évoqué lors du dernier mercato, son départ paraît cette fois inévitable. Invisible depuis le début de la saison en Ligue 1, l’attaquant n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Tout indique que son aventure olympienne touche à sa fin.

À son arrivée en août 2024, Maupay semblait taillé pour le jeu offensif de De Zerbi. Après plusieurs saisons en Angleterre, il revenait en France avec l’envie de relancer sa carrière. Ses débuts avaient séduit. Puis, peu à peu, il a perdu sa place, dépassé par la concurrence.

Aujourd’hui, l’attaque est redoutable et il y a une forte concurrence. Maupay, lui, n’a plus de place. Selon Le10 Sport, l’OM envisage de le libérer dès janvier. Une information confirmée par Média Foot, qui le cite parmi les premiers candidats au départ cet hiver. Des clubs se sont déjà positionnés cet été en Espagne, en Angleterre, en Italie, ou même en France. Certains pourraient relancer le dossier. Maupay, à 29 ans, devra trouver un nouveau point de chute pour enfin relancer une carrière à l’arrêt.