Mercato OM : Un super crack veut claquer la porte !

La direction de l’OM et Bilal Nadir n’ont pas encore trouvé un accord pour une prolongation de son contrat. Le jeune crack pourrait quitter gratuitement Marseille à la fin de son bail en juin prochain.

Mercato OM : Bilal Nadir sur le départ cet hiver ?

À Marseille, la concurrence est rude au sein de l’équipe de Roberto De Zerbi. Cet été, la direction de l’OM a encore recruté de nouvelles pépites et il faut convaincre le technicien marseillais pour avoir quelques minutes de jeu. Certains jeunes de l’équipe envisagent de quitter le club pour trouver de temps de jeu ailleurs. C’est le cas de Bilal Nadir.

Derrière les cadres installés de Roberto De Zerbi, le jeune milieu marocain grappille des minutes, souvent en sortie de banc, mais il montre de belles qualités sur le terrain. Actif, intelligent dans ses déplacements, il s’impose peu à peu comme un joueur fiable, capable de dépanner à plusieurs postes. Un profil rare, que l’OM ferait bien de garder précieusement.

Pourtant, le jeune crack pourrait leur filer entre les doigts. Son contrat court jusqu’en juin 2026, et la prolongation attendue n’a toujours pas vu le jour. Pendant ce temps, sa valeur grimpe en flèche. Transfermarkt l’évalue désormais à 9 millions d’euros. Une progression fulgurante, reflet de ses performances. Prolonger ou vendre cet hiver ? L’équation devient urgente pour les pensionnaires du stade Vélodrome.

Si l’OM ne se décide pas, d’autres le feront à sa place. Arrivé de Nice à seulement 17 ans, Bilal Nadir a désormais attiré les regards de plusieurs clubs européens. Avec six apparitions sur les neuf premiers matchs de la saison, il prouve qu’il mérite mieux qu’un simple rôle de remplaçant.