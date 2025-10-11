Le FC Nantes va devoir signer un gros chèque

Le FC Nantes, 15ᵉ de Ligue 1 avec 6 points en 7 matchs, pourrait devoir signer un lourd chèque pour une décision avant l’heure. Jocelyn Gourvennec, c’est lui le plaignant, reproche au FCN son limogeage en mars 2024.

Jocelyn Gourvennec réclame 2 millions d’euros au FC Nantes

Sans club après son expérience ratée sur le banc du Lille OSC, Jocelyn Gourvennec avait été relancé par le FC Nantes. Remplaçant de Pierre Aristouy, qui, malgré son maintien du club dans l’élite, n’arrivait plus à le faire progresser, Gourvennec n’avait lui-même pas atteint les objectifs. Il a donc été remercié en mars 2024, suite à 10 défaites, 1 match nul et seulement 4 victoires.

On croyait le chapitre clos, que non. Ouest-France indique qu’il réclame aux Canaris la bagatelle de 2 millions d’euros devant les Prud’hommes. Pour les avocats de l’ancien coach nantais, l’absence de résultats positifs ne pouvant en aucun cas justifier son limogeage. Cette absence de performance ne constituant pas une faute grave, son licenciement est considéré comme abusif.

Le FCN devra, s’il est condamné par les Prud’hommes, verser le montant réclamé par le technicien de 53 ans, présentement en poste au Servette FC.