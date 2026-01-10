ASSE : La nouvelle règle qui fait trembler en coulisses

À l’approche d’un déplacement toujours piégeux à Clermont, l’ASSE avance avec prudence. En coulisses, une nouvelle règle disciplinaire impose au staff une vigilance de tous les instants.

ASSE : Une règle qui change la donne en silence

Depuis le début de la saison 2025-2026, le règlement disciplinaire a discrètement bouleversé les habitudes. Désormais, cinq cartons jaunes cumulés, sans limite de matchs, entraînent automatiquement une suspension. Fini le calcul à court terme : chaque avertissement pèse, durablement, sur la gestion de l’effectif stéphanois.

À l’ASSE, les compteurs ont bien été remis à zéro lors de la première journée, mais les cartons s’empilent au fil des semaines. Le staff observe donc avec attention un tableau disciplinaire devenu presque aussi stratégique que la feuille de match. Pas de péril imminent, certes, mais une marge de manœuvre qui se réduit.

Zone orange : l’équilibre précaire de certains Verts

Si Boakye et Jaber, suspendus lors du déplacement au Mans, repartent avec un compteur vierge, d’autres avancent sur une ligne plus étroite. Ebenezer Annan et Joao Ferreira, tous deux à trois avertissements, incarnent cette fameuse « zone orange » que redoutent les entraîneurs.

La situation impose une gestion fine, presque chirurgicale. Un duel mal négocié, une contestation mal maîtrisée, et la sanction pourrait tomber. Même vigilance pour Irvin Cardona, appelé à canaliser son engagement face à Clermont, sous peine de s’exposer inutilement.

Anticiper pour durer dans la course

Pour le reste de l’effectif, le risque reste contenu, mais la nouvelle règle invite à une réflexion de fond. Comment maintenir l’intensité, marque de fabrique des Verts, sans franchir la ligne rouge ? C’est tout l’enjeu des semaines à venir. À Saint-Étienne, on le sait : une saison se joue parfois sur des détails. Et désormais, un simple carton jaune peut peser bien plus lourd qu’avant.

