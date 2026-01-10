Mercato PSG : Un joyau brésilien proche de dire « oui ? »

Alors que le PSG ne devrait pas accueillir du monde sur ce mercato hivernal, Luis Campos avancerait tout de même ses pions pour un nouveau joyau brésilien. Explications.

Mercato : Le PSG tente un nouveau pari au Brésil après Beraldo

Cet hiver, le PSG ne devrait pas être très actif dans le sens des arrivées, mais prépare d’ores et déjà le prochain mercato estival. Il y a quelques semaines, un site spécialisé sur Palmeiras avait évoqué un intérêt du club brésilien pour Lucas Beraldo, en difficulté sous les ordres de Luis Enrique.

Toujours selon la même source, Luis Campos, de son côté, s’intéresserait à deux espoirs de la formation de Sao Paulo, dont un certain Luis Pacheco. Âgé de 17 ans, Luis Pacheco évolue au poste de milieu défensif et a déjà disputé deux matches avec l’équipe première de Palmeiras en fin d’année 2025.

Lisez aussi : Coup de tonnerre : Ousmane Dembélé rejette l’offre du PSG !

À voir

Gros salaire, accord proche : l’OM a frôlé un énorme coup

Palmeiras a terminé deuxième du championnat brésilien et a été finaliste de la Copa Libertadores, s’inclinant à chaque fois face à Flamengo. Luis Campos a été particulièrement épaté par les prestations du natif de Lajeado.

Luis Campos apprécie le profil de Luis Pacheco

D’après les révélations du journaliste brésilien Bruno Andrade, très bien informé il y a deux ans sur les dossiers Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, Luis Pacheco « plaît beaucoup au PSG », comme il l’a répété ce jeudi lors de l’émission No Fala a Fonte, qui parle de mercato brésilien, sur la chaîne ESPN Brasil.

Promessa da base do Palmeiras, o volante Luís Pacheco, de 17 anos, agrada muito ao PSG.



O jogador ficou fora da lista da Copinha para ser integrado ao elenco principal do Verdão.



🗞️ @ESPNBrasil

📸 Fabio Menotti/SEP pic.twitter.com/TrqPaAJ322 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) January 8, 2026

Il ne donne aucune autre précision sur ce dossier, mais Luis Pacheco devra patienter jusqu’à ses 18 ans avant de signer avec un club européen, soit le 2 février prochain. Sous contrat à Palmeiras jusqu’en 2028, avec une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros pour les clubs étrangers, Luis Pacheco est en tout cas un grand espoir du football brésilien à son poste.

Lisez aussi : Mercato PSG : Marquinhos remplacé par le meilleur au monde !

Il vient d’être promu en équipe première par Abel Ferreira, l’entraîneur portugais de Palmeiras, qui compte l’évaluer et lui donner du temps de jeu lors du premier semestre 2026. Toujours surclassé dans les équipes de jeunes à Palmeiras, Luis Pacheco est aussi international brésilien U17 et a participé à la dernière Coupe du monde de la catégorie remportée au Qatar par le Portugal. Reste à voir si le Paris Saint-Germain ira jusqu’au bout dans ce dossier. Affaire à suivre…

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Incroyable annonce pour Lucas Beraldo !

À voir

ASSE : La nouvelle règle qui fait trembler en coulisses

INFO Mercato : Galatasaray vise un coup étonnant au PSG !

Mercato: Après l’OM, Chevalier lâche une bombe sur son futur