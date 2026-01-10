Coup de théâtre au PSG, le deal à 65M€ s’effondre

Le PSG pensait tenir un renfort défensif de premier plan pour le prochain mercato estival prochain. Mais à mesure que les discussions avancent en coulisses, le scénario rêvé s’est mué en désillusion. Dayot Upamecano, cible prioritaire du Paris SG, semble désormais promis à un avenir bavarois, loin des sirènes parisiennes.

Mercato PSG : Upamecano, le plan A qui s’éloigne

Le Paris SG avait coché son nom en rouge sur la short-list estivale. En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano incarnait l’opportunité parfaite : expérience internationale, puissance athlétique, maturité tactique. À 27 ans, le défenseur semblait prêt pour un retour en Ligue 1 sous les projecteurs du Parc des Princes.

Mais à Paris, l’optimisme a rapidement laissé place au doute. En coulisses, le Bayern n’a jamais réellement lâché prise. Loin de se résigner à perdre son pilier défensif, le club bavarois a repris la main avec méthode… et détermination.

Le Bayern frappe fort, le Paris SG impuissant

Selon les informations venues d’Allemagne, le Bayern Munich a revu sa copie. La fameuse clause libératoire de 65 M€, longtemps évoquée, a été repoussée à l’été 2027. Un détail ? Non, un verrou. En s’alignant sur les exigences salariales de Upamecano, les dirigeants munichois ont sécurisé l’essentiel. Résultat : le Paris SG assiste, presque spectateur, à l’effondrement du deal.

Il ne resterait plus que quelques modalités administratives avant une prolongation officielle. À Paris, on rumine. Le coup semblait jouable, il devient inaccessible. Upamecano semble choisir la stabilité, la continuité et un Bayern toujours aussi attractif sur la scène européenne. À Paris, il faudra vite tourner la page, sauf retournement de situation.

