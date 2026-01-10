Mercato ASSE : Saint-Étienne fonce sur un talent de Liga

L’ASSE s’active sur le mercato et cible un défenseur prometteur de Liga. Moussa Diarra, sous contrat à Alavés, pourrait devenir le renfort attendu au cœur de la défense stéphanoise.

Mercato ASSE : Une piste espagnole pour renforcer la défense

À la recherche d’un défenseur central pour stabiliser sa charnière, l’ASSE se tourne vers l’Espagne. Moussa Diarra, 25 ans, international malien, a tapé dans l’œil des recruteurs stéphanois. Peu utilisé cette saison (cinq apparitions), il pourrait être séduit par un projet ambitieux en Ligue 2.

Le club du Forez envisage un prêt de six mois avec option d’achat autour de 2 millions d’euros. Une formule séduisante pour limiter les risques tout en offrant au joueur une vitrine idéale pour relancer sa carrière. Saint-Étienne devra toutefois se méfier de la concurrence, notamment celle du FC Nantes.

Le timing sera crucial pour convaincre Alavés de lâcher son défenseur. Si l’opération aboutit, Diarra apporterait sa puissance et sa polyvalence à une défense stéphanoise en quête de solidité et de sang neuf.

