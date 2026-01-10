Mercato PSG : Luis Campos déchire l’offre d’un géant turc !

Un club turc dégaine une offre pour un cadre du PSG. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos a dit Non au départ de son joueur.

Mercato PSG : Galatasaray vise un crack du Paris SG

Galatasaray connaît la maison PSG. Le club turc y revient souvent pour recruter de joueur. Lors du dernier mercato estival, ce géant turc a recruté définitivement le défenseur slovaque du PSG, Milan Škriniar. Cet hiver, il cible un cadre du club de la capitale.

À Paris, les dossiers avancent. William Pacho prolongé. Vitinha blindé. Reste Ousmane Dembélé et d’autres joueurs comme Fabian Ruiz. Ce dernier a été l’un des hommes forts de la belle saison réalisée par les Parisiens. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’Espagnol attire des cadors européens. Il a aussi la cote en Turquie. Selon AS, Galatasaray l’a inscrit sur ses tablettes.

À voir

Coup de théâtre au PSG, le deal à 65M€ s’effondre

Lire aussi : Mercato PSG : Marquinhos remplacé par le meilleur au monde !

Ce cador turc envisage un prêt. Une offre que les pensionnaires du Parc des Princes n’ont pas acceptée. Après un échange entre Luis Campos et Abdullah Kavukçu, responsable des transferts de Galatasaray, le deal n’a pas été conclu. L’offre est insuffisante. Fabian Ruiz n’est pas aussi chaud pour poser ses valises en Turquie. Pas maintenant. Cette saison, l’ancien Napolitain compte 18 apparitions, pour 2 buts et 3 passes décisives.

Lire la suite sur le PSG

Coup de théâtre au PSG, le deal à 65M€ s’effondre

Mercato PSG : Un joyau brésilien proche de dire « oui ? »

À voir

Mercato FC Nantes : Une offre XXL tombe pour Matthis Abline

Mercato PSG : Luis Enrique à Man United ? La vérité éclate !