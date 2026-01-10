Mercato : Gros chèque en vue, l’OM tente un coup XXL

L’OM pourrait vivre un hiver agité sur le mercato. Entre ambitions sportives et réalités économiques, un jeune talent cristallise toutes les convoitises et pourrait offrir une enveloppe conséquente aux Phocéens.

Mercato OM : Robinio Vaz, le joyau qui affole l’Europe

À seulement 18 ans, Robinio Vaz n’a pas encore tout appris, mais il a déjà beaucoup montré. Suffisamment, en tout cas, pour susciter l’intérêt de plusieurs cadors européens. Longtemps évoquée, sa prolongation à l’OM semble aujourd’hui moins évidente, ouvrant la porte à un possible départ anticipé. Une hypothèse que le club phocéen n’écarte plus, conscient de tenir là un actif précieux.

Selon les informations venues d’Italie, l’AS Rome suit de près le dossier. La Louve, en quête de sang neuf pour dynamiter son attaque, voit en Vaz un pari d’avenir. Mais la concurrence est rude : Giacomo Raspadori et Joshua Zirkzee figurent également sur les tablettes romaines. De quoi relativiser l’urgence, sans pour autant refroidir l’intérêt.

Un mercato ambitieux, entre ventes stratégiques et renforts ciblés

À Marseille, Pablo Longoria avance avec méthode. Si Roberto De Zerbi espère encore des renforts, notamment après l’accord trouvé avec Himad Abdelli, le club sait qu’une grosse vente pourrait financer ses ambitions. Vaz incarne parfaitement ce dilemme : sportif prometteur, mais valeur marchande déjà conséquente.

Marseille réclame entre 25 et 30 millions d’euros pour libérer son attaquant, pourtant sous contrat jusqu’en 2028. Un montant élevé pour un joueur si jeune, mais assumé par la direction. Reste à savoir si la Roma osera signer ce chèque XXL. À Marseille, on observe, on calcule… et on se prépare, peut-être, à un hiver brûlant.

