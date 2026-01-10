Mercato FC Nantes : Une offre XXL tombe pour Matthis Abline

Un club de Premier League fait des yeux doux à Matthis Abline. Le coup se prépare pour ce mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline vers l’Angleterre ?

Ça se bouscule de nouveau pour l’avenir de Matthis Abline au FC Nantes dès l’ouverture de ce mercato hivernal. Déjà très sollicité l’été dernier, l’attaquant du FC Nantes avait finalement été conservé par sa direction. Mais cet hiver, le scénario pourrait évoluer.

Selon Media Foot, le joueur de 22 ans attise les convoitises en Angleterre. Un club de Premier League est chaud pour s’attacher ses services. Il s’agit de Sunderland. Cette formation anglaise surfe sur les vagues du succès pendant cette première partie de la saison. Elle cherche de renforts pour bien terminer la saison et peut-être se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Les Black Cats auraient déjà entamé des discussions avec l’entourage de l’international espoir français. Lors du dernier mercato estival, les pensionnaires de la Beaujoire avaient demandé 40 millions d’euros pour leur attaquant. Ce qu’aucun prétendant n’a pu débourser. Sunderland pourrait envoyer son offre dans les prochains jours.

Cette saison, le FC Nantes se porte très mal, mais Matthis Abline livre de solides performanes. Il a déjà claqué quatre pions et délivré cinq passes décisives en 18 matches depuis le début de la saison. Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en juin 2028, le Canari reste l’un des atouts majeurs de l’effectif jaune et vert. Sur Transfertmarkt, l’ancien Rennais vaut 20 millions d’euros.

