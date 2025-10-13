MERCATO : Un gardien du PSG annonce la fin de sa carrière !

Ce dimanche, un ancien gardien du PSG a annoncé mettre un terme à sa carrière, à travers un post Instagram. Une page se referme pour ce symbole de la formation du club de la capitale. Explications.

Mercato : Clap de fin pour un titi du PSG

À 34 ans, Alexandre Letellier met un terme à sa carrière. Après quatre ans passés dans la peau du troisième gardien au Paris Saint-Germain, le portier français est resté un an sans trouver de club. Face à cette situation, Alexandre Letellier a annoncé qu’il raccrochait les crampons. Formé au PSG, Letellier aura effectué le plus de rencontres à Angers, entre 2015 et 2018 avec 42 titularisations.

Après de courts passages d’une saison à Troyes, chez les Young Boys de Berne, Sarpsborg en Norvège, puis Orléans, le natif de Paris a retrouvé son club formateur en 2020. Accroché à un rôle d’éternel troisième puis quatrième gardien, ses deux apparitions en championnat lui ont permis d’empocher deux titres de champions de France en 2022 et 2023, après son premier titre remporté avec les Young Boys en 2018.

Le message d’adieu d’Alexandre Letellier

« Après une année entière passée à travailler seul, à la recherche d’un nouveau projet, et après une longue réflexion, il est temps de prendre la décision de refermer la page de ma carrière de joueur professionnel. J’ai eu la chance de vivre de ma passion pendant 15 ans, de gagner des titres et de côtoyer des joueurs extraordinaires. Une décision difficile tant le football m’a apporté : émotions, amitiés, leçons de vie et souvenirs qui resteront gravés à jamais.

À ma femme, merci pour l’amour que tu me portes, pour m’avoir accompagné dans cette aventure, pour ta patience et pour m’avoir soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. À ma famille et à mes amis de toujours, merci d’avoir été là et de m’avoir suivi partout, malgré la distance parfois importante, et d’être restés les mêmes.

À tous les présidents, dirigeants, coachs, entraîneurs des gardiens, membres du staff, médecins, kinés, intendants, salariés et bien évidemment joueurs : merci pour votre confiance, vos exigences, vos conseils et votre présence, qui auront contribué à toutes ces belles années et à l’homme que je suis devenu. À tous les clubs, merci de m’avoir permis de porter vos maillots et de défendre vos couleurs.

La vie m’aura offert le privilège de commencer au centre de formation et de finir, avec fierté, ma carrière dans mon club de toujours : le Paris Saint-Germain. Aux supporters des différents clubs, merci pour votre soutien et pour l’énergie que vous avez su me transmettre.

Merci à toi, Jimmy, de m’avoir accompagné depuis un an, à travailler dur et dans la bonne humeur, dans l’espoir de retrouver un projet. Ce n’est pas un adieu au football… simplement la fin d’un grand chapitre. Cette passion fera toujours partie de moi, d’une manière ou d’une autre. Du fond du cœur : merci à tous», a posté sur son compte Instagram Alexandre Letellier.