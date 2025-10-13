OM : Igor Paixao impliqué d’un chambrage XXL sur la toile

Les choix de carrière peuvent parfois donner lieu à de gros chambrages. C’est ce qu’a fait le père d’Igor Paixao en envoyant une pique indirecte à Noa Lang, ancienne cible de l’OM.

Mercato OM : Le père d’Igor Paixao tacle Noa Lang avec les chiffres !

Un nouvel attaquant de l’Olympique de Marseille se retrouve malgré lui au cœur d’une rivalité néerlandaise. Igor Paixao est arrivé à l’OM en provenance de Feyenoord. Il commence même a monté en puissance sous ses nouvelles. Moment choisi par son père, José Paixao, pour envoyer un pique à Noa Lang.

L’ailier néerlandais sort d’une saison réussi au PSV Eindhoven, grand rival de Feyenoord. Ses performances avaient même convaincu les Olympiens de passer à l’offensive pour sa signature. Au terme de négociations acharnées, Noa Lang a finalement opté pour Naples cet été.

À voir

Mercato PSG : Al-Khelaïfi lâche une bombe pour Lamine Yamal

Lire aussi : Mercato OM : Igor Paixão, un gros doute révélé !

Sur sa story Instagram, José Paixão a comparé les statistiques de deux anciens pensionnaires d’Eredivisie. Et cet exercice est clairement à l’avantage de son fils. Celui-ci compte 3 buts et 1 passe décisive en 6 matchs sous le maillot OM. Par contre, Noa Lang affiche un bilan vierge (0 but, 0 passe décisive) en 4 rencontres en Serie A. Une manière pour lui de chambrer sans doute le néo-napolitain.

MDRRR il est fou le Père a Igor 🤣🤣#TeamOM pic.twitter.com/RWjBVroG1Y — Gio Paixao 🇧🇷 (@GioIgorPaixao) October 12, 2025

L’Olympique de Marseille a visiblement fait le bon choix

Ce chambrage est piquant, car Noa Lang était une cible privilégiée de l’OM durant le dernier mercato estival. Avant de s’engager avec le club italien, l’attaquant néerlandais avait lui-même multiplié les indices et les clins d’œil en faveur d’une arrivée à Marseille. Ceci avait créé une certaine attente chez les supporters.

Lire aussi : OM : 35M€ à la poubelle ? L’Angleterre allume Paixão et Marseille

À voir

Stade Rennais : Terrible nouvelle pour Habib Beye !

Son choix final pour Naples a donc été une déception pour l’Olympique de Marseille. Mais le début de saison chiffré des deux hommes donne, pour l’instant, raison à la direction phocéenne et au père d’Igor Paixao.