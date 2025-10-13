Mercato : l’OL craque pour une pépite de Ligue 1 !

Les dirigeants de l’OL visent un milieu de terrain en Ligue 1 en vue du prochain mercato estival. Mais il faudra débourser une forte somme pour convaincre l’AJ Auxerre.

Mercato : l’OL tente un coup en Ligue 1

L’OL cible une pépite de Ligue 1 en vue du mercato estival en 2026. Les Gones font des yeux doux à Kévin Danois. Le meneur de jeu brille avec l’AJ Auxerre depuis le retour du club en Ligue 1. Milieu infatigable, il s’impose comme l’un des éléments les plus réguliers du groupe de Christophe Pélissier. Malgré un début de saison difficile pour l’AJA, actuellement 16e, le joueur confirme son potentiel match après match.

À Lyon, son nom circule ces dernières semaines. Paulo Fonseca le veut pour apporter de vivacité à l’entrejeu de l’équipe. Les dirigeants suivent le dossier de près. Mais Lyon n’est pas seul. Le LOSC est également à l’affût. Kévin Danois pourrait combler le probable départ d’Ayyoub Bouaddi. Ce dernier croule sous les offres et pourrait partir à la fin de la saison.

Mais l’AJ Auxerre ne veut pas céder sa pépite. Le 3 octobre, le club a prolongé Danois jusqu’en 2029. Un an de plus, signe d’un attachement fort. Formé au club depuis 2019, passé pro en 2021, il a tout connu à l’AJA : la Ligue 2, puis la montée en Ligue 1. Son premier but, en avril 2024 contre Laval (4-0) en Coupe de France, reste un souvenir fort. La saison passée, il a disputé 22 rencontres. Cette année, déjà six. Sa régularité l’a mené jusqu’en équipe de France Espoirs. L’OL devra donc sortir le chéquier pour attirer ce pur produit bourguignon.