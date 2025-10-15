RC Lens – Paris FC : l’impartialité de l’arbitre, ex-partenaire de Thauvin à Bastia, à surveiller ?

Ce dimanche, le RC Lens affronte le Paris FC à Bollaert dans une affiche de Ligue 1 qui sera arbitrée par un visage bien connu du football français : Gaël Angoula. Loin d’être un simple homme en noir, le quadragénaire a connu une carrière de joueur professionnel avant de troquer les crampons pour le sifflet.

De la rue aux terrains pros : Gaël Angoula, l’impartialité compromise ?

Avant de devenir arbitre, Gaël Angoula a connu un parcours de vie atypique. Adolescent, il s’éloigne du système scolaire et sombre dans la délinquance, avant qu’une seconde chance ne s’offre à lui grâce au football. D’abord sur les pelouses amateurs de Bois-Guillaume, Dunkerque ou encore Pacy-sur-Eure, il gravit progressivement les échelons jusqu’à rejoindre le SC Bastia en 2010.

C’est en Corse qu’il croise la route d’un certain Florian Thauvin, alors jeune espoir du club. Ensemble, les deux hommes partagent le maillot bastiais : Angoula en défense, Thauvin en attaque. Une connexion qui a marqué les supporters du Sporting, bien avant leurs retrouvailles inattendues dans un tout autre contexte.

Du SC Bastia à la Ligue 1, la reconversion express d’un passionné

En 2013, Angoula quitte Bastia pour Angers SCO, quelques semaines après l’arrivée de Jean-Louis Leca sur l’île. Le destin reliera encore une fois ces trois hommes, passés tous par le club corse. Après une dernière étape à Nîmes, il décide de mettre un terme à sa carrière de joueur pour se consacrer à l’arbitrage.

Animé par la même rigueur que sur le terrain, il gravit rapidement les échelons : premier match de Ligue 2 en 2019, puis Ligue 1 deux ans plus tard. Aujourd’hui âgé de 41 ans, il fait partie de ces anciens joueurs devenus arbitres, un profil encore rare dans le football français.

RC Lens – Paris FC : des retrouvailles

Dimanche, à 15h00 sur Ligue 1+, Gaël Angoula dirigera le duel entre RC Lens et le Paris FC, une rencontre chargée de symboles pour lui. Face à d’anciens coéquipiers comme Florian Thauvin ou Jean-Louis Leca, il retrouvera des visages familiers, mais avec une toute autre mission : celle de faire respecter les règles du jeu, sans favoritisme pour l’un des deux hommes avec qu’il connait assez bien.

Désignation officielle d’arbitres :

Arbitre principal : Gaël Angoula

Assistants : Julien Garrigues , Steven Torregrossa

, 4ᵉ arbitre : Anthony Ustaritz

Arbitres vidéo : Benoît Bastien, Yohann Rouinsard

Un match sous haute vigilance donc, mais aussi l’occasion de d’assister à une belle reconversion et un parcours qui pourrait inspirer bien de gamins amoureux du foot. Car sur le terrain, le banc ou au sifflet, ces rôles sont aussi importants les uns que les autres dans la beauté du spectacle.