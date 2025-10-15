OM : Il compare le Vélodrome à Anfield, Marseille conquise !

Arrivé cet été à l’OM, Angel Gomes est déjà sous le charme du Vélodrome. L’international anglais a même placé l’ambiance phocéenne au-dessus de plusieurs stades britanniques, dont Anfield.

OM : Angel Gomes déjà conquis par l’ambiance du Vélodrome

Sa déclaration séduit l’Olympique de Marseille. Le stade Vélodrome, l’antre mythique des Olympiens, est réputé pour son atmosphère intense. Et Angel Gomes vient de lui adresser un vibrant hommage. Le milieu de terrain anglais a rejoint gratuitement l’OM cet été après avoir refusé de prolonger au LOSC.

L’ancien Lillois a disputé 7 matchs cette saison avec l’OM. Et il est d’ailleurs conquis par son nouvel environnement. « Je suis très heureux d’être ici », a confié Angel Gomes au journal Le Phocéen. Ses échanges avec le staff de Roberto De Zerbi ont pesé dans sa prise de décision. Il a été séduit par le projet marseillais. « Tu peux vraiment voir la direction et le projet dans lequel le club s’inscrit ».

Parmi les meilleurs stades d’Europe

Un autre facteur a aussi été décisif : l’atmosphère « unique » du Vélodrome. Pour comprendre cette ferveur, il faut « venir ici, aller au Vélodrome ». Angel Gomes n’a d’ailleurs pas hésité à classer l’enceinte du boulevard Michelet parmi les meilleurs stades d’Europe.

« Le Vélodrome mieux que Saint-James Park ou Anfield ? Personnellement, oui.



J’ai joué dans ces stades, mais le Vélodrome… il faut y être pour comprendre.



« Je pense que le Vélodrome est dans le top 3 », a-t-il déclaré. L’ancien Mancunien a déjà foulé plusieurs enceintes mythiques de Premier League. Pourtant, sa réponse est sans appel. « Le Vélodrome mieux que Saint-James Park ou Anfield ? Personnellement, oui », a-t-il indiqué. Ce compliment devrait faire plaisir au peuple marseillais.