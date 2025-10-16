OGC Nice – OL : duel sous tension entre deux équipes aux ambitions opposées

L’OGC Nice reçoit l’Olympique Lyonnais ce samedi à l’Allianz Riviera pour l’un des chocs les plus attendus de la 8ᵉ journée de Ligue 1. Entre des Aiglons en quête de stabilité et des Gones en pleine ascension sous Paulo Fonseca, l’affiche promet un affrontement stratégique et décisif pour la suite du championnat.

L’OGC Nice veut stopper la série noire contre Lyon

Les Niçois abordent ce rendez-vous avec la volonté de mettre fin à une série inquiétante face à Lyon. Le club azuréen reste sur trois défaites consécutives contre l’OL, autant que sur ses onze confrontations précédentes (6 victoires, 2 nuls). Un quatrième revers serait une première depuis 2003-2004, un scénario que Franck Haise compte bien éviter.

Mais les chiffres ne jouent pas en leur faveur : avec 12 buts encaissés en sept journées, Nice signe l’un de ses plus mauvais débuts défensifs depuis plus de quarante ans, seul le cru 2009/2010 ayant fait pire (14 buts à ce stade).

Olympique Lyonnais, la machine Fonseca tourne à plein régime

Depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, Lyon a totalement changé de visage. Le technicien portugais affiche une série impressionnante de 22 matchs sans nul en Ligue 1 (14 victoires, 8 défaites), la plus longue pour un nouvel entraîneur depuis César Hector Gonzalez avec Nice en 1965-1966.

Son approche offensive et exigeante porte ses fruits : l’OL se rapproche du podium et semble enfin avoir trouvé son équilibre, même si les performances à l’extérieur restent à consolider.

L’efficacité offensive, clé du match

L’OGC Nice n’a manqué de marquer qu’à deux reprises lors de ses 26 derniers matchs à domicile (50 buts au total). L’une de ces rares fois, c’était justement contre Lyon (0-2 en mars dernier). L’Allianz Riviera reste pourtant une forteresse redoutée, et les Niçois devront s’appuyer sur leur puissance offensive pour renverser la tendance.

Côté lyonnais, l’efficacité offensive en déplacement demeure le principal défi : l’OL n’a plus inscrit plus d’un but à l’extérieur depuis sa victoire 3-1 à Auxerre en avril dernier, une série de cinq matchs consécutifs à corriger pour espérer ramener les trois points.

Un match à enjeu pour les deux camps

Pour Nice, ce duel représente bien plus qu’une simple affiche : c’est une opportunité de relancer une saison fragile et de rassurer ses supporters. Pour l‘Olympique Lyonnais, c’est l’occasion de frapper fort et de confirmer son statut de candidat sérieux au podium.

Sous tension et chargé d’histoire, ce Nice – Lyon promet un spectacle à haute intensité, où chaque détail pourrait faire la différence.