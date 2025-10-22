Mercato : Le PSG dégaine une offre pour un crack nigérian !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos négocie un deal en Slovaquie. Un jeune crack nigérian est sur les tablettes du Paris SG en vue du prochain mercato hivernal.

Mercato PSG : Luis Campos vise une pépite nigériane

Le PSG de Luis Enrique continue de tout broyer sur son chemin. Privé de plusieurs cadres à cause des blessures, l’ogre parisien a perdu son fauteuil de leader en Ligue 1. Cela a certainement provoqué la colère des joueurs et ils ont passé leurs nerfs sur le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions. Les Parisiens ont laminé des Allemands (7-2). C’était une démonstration de force.

Malgré une équipe parisienne très compétitive, des renforts sont attendus cet hiver. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos cible certains cracks sur le marché. Un jeune Nigérian très talentueux attise ses convoitises. Selon Soccernet.ng, le PSG aurait formulé une offre pour Sani Suleiman, milieu offensif de 19 ans évoluant à l’AS Trencin, où il est sous contrat jusqu’en 2026.

Plusieurs clubs foncent sur le joueur puisqu’il livre de belles performances. Le Nigérian a disputé trois matchs lors de la Coupe du monde U-20 avec son pays et a délivré une passe décisive. Les pensionnaires du Parc des Princes auraient envie de l’amener dans la capitale française. Mais le joueur serait chaud pour prendre la direction de l’Angleterre. Tottenham et Brentford le suivent de près. Les Spurs l’ont même observé lors de la Coupe du monde U-20. Pour le moment, Paris suit le dossier et serait prêt à agir si le joueur se laisse convaincre par le projet du club.