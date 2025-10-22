ASSE : La décision d’Eirik Horneland qui fait polémique !

L’ambiance se tend à l’ASSE. Depuis plusieurs semaines, le choix d’Eirik Horneland concernant Irvin Cardona divise profondément le Forez. Entre incompréhension, frustration et colère contenue, les supporters des Verts ne digèrent plus l’attitude du coach norvégien.

ASSE : Un choix fort d’Horneland agace les supporters

La situation d’Irvin Cardona à l’AS Saint-Étienne intrigue autant qu’elle inquiète. Revenu définitivement cet été après un prêt convaincant, l’attaquant maltais devait être l’un des piliers offensifs du nouveau projet. Mais contre toute attente, Eirik Horneland semble avoir relégué son buteur au second plan.

Avec à peine quatre titularisations en dix journées, Cardona traverse une période de doute. Un comble pour un joueur acheté 2,5 millions d’euros et adulé pour ses exploits de la saison passée. Dans les travées de Geoffroy-Guichard, la colère monte : les supporters peinent à comprendre une mise à l’écart jugée injustifiée et dangereuse pour l’équilibre offensif de l’équipe.

Des statistiques qui plaident pourtant pour Cardona

Les chiffres ne mentent pas : en dépit d’un temps de jeu famélique, Cardona affiche 2 buts et 2 passes décisives, preuve d’une efficacité clinique. Une performance qui contraste avec la confiance renouvelée d’Horneland envers Boakye, son concurrent direct, davantage titularisé malgré un rendement à peine supérieur.

Ce choix tactique interroge. L’ancien Brestois apporte de la percussion et un sens du but que beaucoup estiment indispensable aux Verts dans la course à la montée. En coulisses, certains proches du vestiaire évoquent un malaise grandissant, voire un risque de rupture psychologique si la situation perdure.

Un avenir flou avant un rendez-vous décisif

Eirik Horneland, fidèle à sa méthode nordique, assume : « La concurrence fait progresser le groupe. » Une philosophie respectable, mais qui commence à fissurer la confiance autour du projet stéphanois. À la veille du déplacement à Annecy, les regards seront braqués sur la feuille de match. Cardona retrouvera-t-il enfin une place à la hauteur de son talent ? La réponse pourrait sceller non seulement son avenir personnel, mais aussi la cohésion d’un groupe déjà sous tension.