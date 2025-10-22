PSG : Dembélé lâche une annonce totalement folle sur son avenir

Ousmane Dembélé, de retour dans le groupe du PSG après six semaines d’absence, a fait parler la poudre. Entré en jeu face au Bayer Leverkusen, le Ballon d’or 2025 a marqué dès son troisième ballon avant de lâcher une déclaration aussi forte que surprenante sur son avenir au Paris Saint-Germain.

PSG : Ousmane Dembélé, un retour fracassant et une sérénité retrouvée

Son retour était très attendu et Ousmane Dembélé a su répondre présent au rendez-vous et avec la manière. Lancé en cours de jeu après l’heure de jeu, l’international français a mis juste trois petites minutes pour faire parler son sens de buteur. Il débloque ainsi son compteur en Ligue des Champion cette saison en participant au festival offensif 7-2 du PSG face au Bayer Leverkusen.

PSG : Avant Leverkusen, Dembélé reçoit une mise en garde !

Un retour triomphal pour le Ballon d’or, récompensé quelques jours plus tôt pour sa saison d’exception. « Je suis rentré sur la pointe des pieds. Quand tu reviens de blessure, tu n’es pas encore à 100%. Je me suis très bien senti dans ce match. Petit à petit, je retrouve mes sensations », a confié Dembélé au micro de Canal+. Touché à la cuisse droite début septembre, l’international français a profité de sa convalescence pour se régénérer. Et visiblement, la faim est intacte.

« Tant que j’ai faim, je serai au PSG »

En zone mixte, Dembélé a surpris tout le monde en lâchant une phrase lourde de sens sur son avenir. « Tant que j’ai faim, je serai au PSG », a-t-il clamé. Une déclaration qui sonne comme une profession de foi, à l’heure où certains observateurs spéculaient déjà sur un éventuel départ. « Je suis content de fêter mon 100e match avec le club avec un but. J’espère continuer sur cette lancée », a-t-il ajouté avec un sourire.

À voir

Liga : Revirement total pour le choc Villarreal-Barça à Miami

Transfert-choc : Une star du Bayern au PSG grâce à Dembélé ?

Malgré son statut, l’ancien Barcelonais sait que rien n’est acquis sous les ordres de Luis Enrique. « Si tu n’es pas à 100% et si tu ne fais pas les efforts, tu ne joues pas avec le coach. Si tu veux jouer, il faut donner le maximum », a-t-il avoué.

Une pensée pour Mbappé, l’ami et le rival

Entre deux éclats de rire, Ousmane Dembélé a aussi eu un mot pour Kylian Mbappé, son ancien complice du PSG et capitaine des Bleus : « Il le mérite au vu de sa carrière. Il ne fait que marquer, j’espère qu’un jour il gagnera le Ballon d’or ». Des mots sincères, empreints de respect et d’amitié. Après un retour tonitruant et une déclaration qui résonne déjà dans les travées du Parc, une chose est sûre : Ousmane Dembélé est bel et bien de retour… et il a encore très faim.