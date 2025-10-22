ASSE : Les supporters savourent une grande victoire !

A l’ASSE, c’est une nouvelle qui a le mérite d’être célébrée comme une victoire remportée dans le temps additionnel. Les supporters des Verts ont accueilli l’annonce du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu comme une véritable délivrance, avec notamment le départ de Bruno Retailleau du ministère de l’Intérieur.

ASSE : Départ de Bruno Retailleau, les supporters des Verts aux anges

Dans le Chaudron, la liesse était palpable. Samedi soir, lors de la réception du Mans pour la 10e journée de Ligue 2, les tribunes ont vibré autant pour le match que pour la politique. La nomination de Laurent Nuñez en remplacement de Bruno Retailleau, considéré comme l’un des plus farouches adversaires des ultras stéphanois, a déclenché une vague de joie verte.

Les banderoles n’ont pas tardé à fleurir : « Faut que tu viennes pour le voir, j’peux pas te l’expliquer », pouvait-on lire à l’entrée des joueurs. Un message fort, symbole de la fierté retrouvée des supporters longtemps muselés par des sanctions collectives et des interdictions de déplacement.

Saint-Etienne se réjouit du départ de Retailleau

Tout au long de la rencontre, le ton est monté dans les travées du Chaudron. « Un mandat à faire une fixette sur les Stéphanois, le bourreau des ultras est tombé avant ses proies », affichaient les Magic Fans dans un tifo spectaculaire. D’autres messages, plus caustiques encore, visaient la politique sécuritaire de l’ex-ministre : « Nos impôts pour l’efficience de l’État français », pouvait-on lire sur une autre banderole.

Menacés de dissolution depuis plusieurs mois, les Green Angels et les Magic Fans voient dans ce remaniement un vent d’espoir. Reste à savoir si Laurent Nuñez adoptera un ton plus conciliant avec ces supporters passionnés. En attendant, le peuple vert exulte : le Chaudron, plus brûlant que jamais, célèbre sa victoire hors du terrain.