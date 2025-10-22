Mercato OM : Trois ans après, il rêve d’un retour à Marseille

Pur produit de l’OM, il n’avait jamais eu l’opportunité de se faire une place au sein de l’équipe première. Parti tôt pour lancer sa carrière loin de la Canebière, Jonathan Pitou brille aujourd’hui en Serie C italienne et ne manque d’ambition pour un retour à Marseille.

Mercato OM : Jonathan Pitou, le minot qui n’a jamais renoncé

Loin des yeux mais près du cœur, ainsi se résume l’histoire de Jonathan Pitou avec l’Olympique de Marseille. S’il se retrouve aujourd’hui éloigné de son rêve phocéen, celui qui a été formé au sein du club marseillais continue de le chérir et espère un jour le réaliser. Malgré quelques apparitions sur les feuilles de match en Coupe d’Europe, il n’a pas eu l’opportunité d’exprimer son talent sous le maillot olympien.

En quête de temps de jeu et de maturité, il a pris la direction de l’Italie en 2022 pour rejoindre Pro Patria, avant de poser ses valises à Alcione, en Serie C, à l’été 2025. Un pari risqué, mais gagnant. Depuis son départ, Pitou a réussi à ajouter 94 rencontres à son tableau de chasse, avec 12 buts marqués 11 passes décisives délivrées. Désormais titulaire indiscutable, le milieu offensif s’épanouit pleinement dans une équipe ambitieuse qui vise la montée en Serie B.

Un profil séduisant qui attire les regards

Selon le journaliste italien Rudy Galetti, plusieurs clubs italiens et européens surveillent de près ses performances. Avec un but et deux passes décisives en onze rencontres cette saison, Pitou s’impose comme l’un des moteurs d’Alcione. Sa technique soyeuse, sa rapidité d’exécution et sa vision du jeu font de lui un véritable créateur d’espaces, capable de dynamiter une défense en un éclair.

S’il garde les pieds sur terre, Jonathan Pitou n’a qu’une idée en tête : revenir un jour au Vélodrome, là où tout a commencé. Un rêve d’enfant devenu objectif de carrière.