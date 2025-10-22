Ligue des Champions : Le Barça, Arsenal et le PSG en démonstration – Tous les résultats !

Ce soir, la Ligue des Champions battait son plein dans plusieurs villes européennes et les filets ont tremblé. Le PSG, Arsenal ou le Barça, favoris de leurs oppositions, ont tous confirmé, et avec la manière. Résumé de cette soirée européenne, véritable festival de buts.

🔴 Le PSG matraque Leverkusen 2–7 : Ousmane Dembélé et Paris en feu

Le Paris Saint-Germain a livré une prestation de haute facture qui a révélé l’écart de niveau qui le sépare du Bayer Leverkusen. Avec plus de 70 % de contrôle du ballon dans cette rencontre, le club de la capitale, malgré son infériorité numérique, s’est montré géant dans cette opposition.

Avant que Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia ne marquent des buts de grande qualité, c’est Willian Pacho qui a ouvert la marque. Mais la deuxième mi-temps sera encore plus insupportable pour les Allemands avec le but de Nuno Mendes et de l’immanquable Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025. Le Tricolore, revenu de blessure, ne pouvait mieux marquer son retour que par un but. Vitinha a ensuite aggravé le score à 2-7. Les deux petits buts d’Aleix García en consolation pour Leverkusen ne pouvaient évidemment rien changer face à un PSG aux allures de mur inescapable.

Homme du match Leverkusen 2–7 PSG

Un homme aura été de tous les combats, et c’est Nuno Mendes du PSG. Pour retrouver le géant de Ligue 1, il faudra se rendre au Parc des Princes le 4 novembre prochain. Le client du jour sera un autre allemand : le Bayern Munich. L’histoire sera peut-être différente, mais le PSG part ultra-favori pour cette prochaine opposition.

🔵 Fermín López s’offre un petit triplé pour Barcelone 6–1 Olympiacos

Ce soir aura été une des soirées les plus riches en buts en Ligue des Champions. Comme le PSG, le FC Barcelone a régalé son public. Le club catalan, un but de moins que le Paris Saint-Germain, a passé un 6–1 à Olympiacos.

Grâce à ce succès éclatant, le FC Barcelone s’offre sa première victoire de poids sur ses terres. Et le phénomène de ce soir, c’était Fermín López, jeune milieu de terrain âgé de 22 ans. Le natif d’El Campillo (Espagne) a rehaussé le curseur en ce qui concerne son niveau. Il est évidemment une des meilleures perles du Barça, et le triplé qu’il s’est offert sur cette affiche le démontre plus que bien. Il a fait boire le calice jusqu’à la lie à Olympiacos, qui ne savait plus comment se tenir.

Ayoub El Kaabi a réduit le score sur penalty, mais ce but n’avait aucune chance de changer l’issue du match. Lamine Yamal a dû s’inviter sur la liste des buteurs de la rencontre, où figure également Marcus Rashford, auteur d’un doublé.

Homme du match Barcelone 6–1 Olympiacos

Sans surprise, l’homme de ce match est Fermín López du Barça. Il a été renversant dans cette rencontre dont il s’est servi pour faire étalage de tout son talent ainsi que de sa capacité à guider une grande équipe comme le FC Barcelone dans un match important. Pour le revoir en attraction, il faudra voyager en Belgique pour Club Bruges – FC Barcelone le 5 novembre prochain.

🔴 Arsenal 4–0 Atlético : une solidité bien londonienne

Arsenal est en forme, et c’est face à l’Atlético qu’il a tenu à le montrer ce mardi soir. Le club de la capitale anglaise s’est imposé 4–0, un score sans appel qui s’inscrit dans la lignée des matchs Leverkusen 2–7 PSG ou encore Barça 6–1 Olympiacos.

Dans cette rencontre, le bal des buts a été ouvert par Gabriel dos Santos Magalhães, dit Gabriel, le défenseur brésilien de 27 ans, auteur de 21 buts en 221 matchs. Suffisant pour que Martinelli lui emboîte le pas avant d’être plus tard rejoint et dépassé par Viktor Gyökeres, signataire d’un doublé lors du match Arsenal 4–0 Atlético.

Homme du match Arsenal 4–0 Atlético

Un homme a démontré plus que d’autres l’étendue de son talent ce soir. Viktor Gyökeres est clairement l’homme du match Arsenal 4–0 Atlético, et il pourrait avoir la chance de briller une nouvelle fois face au Slavia Prague le 4 novembre prochain.

🟡 PSV 6–2 Naples : un autre festival de buts à Eindhoven

Le SCC Naples a passé une sale soirée. La rencontre PSV 6–2 Naples a tout simplement tourné au cauchemar. McTominay avait marqué le premier but du match avant d’être secondé par Buongiorno et un contre son camp de Saibari. Sauf que la performance ne s’arrêtera pas là. Dennis Man a inscrit un doublé assez spectaculaire qui a mis en extase tout le stade. Ce succès mémorable a été scellé par Pepi et Driouech.

Homme du match PSV 6–2 Naples

L’homme du match de cette rencontre est Dennis Man du PSV. Eindhoven sera de nouveau en attraction le 4 novembre face à l’Olympiacos.

🟣 Les autres résultats de cette journée de Ligue des Champions