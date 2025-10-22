Mercato PSG : Luis Enrique valide une signature à 40 M€ !

Arrivé au PSG dans l’anonymat sous Luis Enrique, il est aujourd’hui l’un des hommes forts du champion d’Europe en titre. Recruté à prix d’or à l’été 2024, Willian Pacho s’est imposé comme une évidence dans la défense parisienne. Le technicien espagnol n’a pas tari d’éloges à son sujet.

Mercato PSG : Willian Pacho, une recrue déjà indispensable

Alors qu’il évoluait encore sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, le PSG n’a pas hésité à sortir le chéquier pour mettre 40 millions d’euros sur la table pour le signer. Un pari fou et à la fois risqué à l’époque pour un Willian Pacho jusque-là inconnu du grand public.

Lire aussi : PSG : Willian Pacho, la belle surprise du mercato

À voir

Ligue des Champions : Le Barça, Arsenal et le PSG en démonstration – Tous les résultats !

Mais depuis, le jeune équatorien de 24 ans fait taire les sceptiques et s’imposant comme l’un des piliers de la défense du PSG de Luis Enrique. Ses prestations impressionnent aussi bien les supporters que les observateurs. Loin d’être surpris par le niveau de performance de Pacho, Luis Enrique se frotte les mains d’avoir réussi un pari avec la direction sportive dirigée par Luis Campos.

Lire aussi : Mercato PSG : Déjà fan de Pacho, Enrique vire deux cadres

« On l’a recruté parce qu’on le connaissait. On travaille beaucoup, la direction sportive et le staff. On est content quand un joueur est performant dès ses premiers matchs », a-t-il expliqué en conférence de presse. Une phrase qui en dit long sur la stratégie du club.

L’éloge d’un joueur en pleine ascension

Le technicien parisien ne cache pas son enthousiasme mais garde les pieds sur terre : « Il est très jeune, il peut améliorer beaucoup de choses. Il est très fort sur les phases défensives, il fait peu de fautes mais il peut encore s’améliorer. Il a la mentalité que l’on aime et que l’on souhaite. »

À voir

ASSE : La décision d’Eirik Horneland qui fait polémique !

Lire aussi : PSG : Dembélé lâche une annonce totalement folle sur son avenir

Encouragements, confiance et exigence : Willian Pacho a conquis Luis Enrique. Et à ce rythme, il s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Comme pour confirmer toute l’ampleur qu’il a prise dans l’effectif parisien, il a même inscrit son tout premier but pour le Paris SG face à Leverkusen en Ligue des Champions, lors d’un succès 2-7 mardi soir.