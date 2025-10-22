Sporting CP – OM : Une décision de l’UEFA fait trembler à Marseille

Mercredi soir, l’OM s’apprête à faire un déplacement périlleux à Lisbonne, pour y affronter le Sporting CP en Ligue des Champions. Un nouveau choc européen pour lequel les hommes de Roberto De Zerbi vont découvrir un arbitre inédit dont le passé n’est pas favorable aux clubs français.

Sporting CP – OM : Rade Obrenovic, un arbitre que Marseille découvre

L’UEFA a désigné Rade Obrenovic pour diriger ce Sporting CP – OM comptant pour la 3e journée de Ligue des champions. Âgé de 33 ans, l’arbitre slovène n’a jamais croisé la route du club marseillais, ni celle du Sporting. Un visage neuf donc, mais un CV déjà bien garni : huit matchs de Ligue des champions à son actif, dont un Tottenham – Villarreal cette saison sans incident.

Obrenovic s’était déjà illustré en 2024 lors d’un explosif Monaco – Benfica (2-3), où il avait expulsé Wilfried Singo pour deux cartons jaunes. Autant dire que le Slovène n’a pas la main légère.

Des précédents peu favorables aux clubs français

Les supporters marseillais peuvent légitimement se montrer méfiants. Lors de la campagne 2023/2024, Toulouse et le RC Lens avaient subi la loi de leurs adversaires européens sous son sifflet. Le TFC avait sombré à Liverpool (5-1), tandis que Lens s’était incliné à Fribourg (3-2 a.p.).

Un signe du destin ? Peut-être. Mais l’Olympique de Marseille, victorieux en 2022 au stade José-Alvalade (2-0), entend bien briser la série. Portés par un effectif ambitieux et un esprit retrouvé, les Olympiens espèrent que cette fois, l’histoire s’écrira sans coup de sifflet fatal.