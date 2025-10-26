Le FC Nantes remercie le destin. Alors que Mostafa Mohamed aurait pu quitter les bords de l’Erdre au mercato estival, il est finalement resté et s’impose en joueur incontournable du dispositif nantais. L’attaquant égyptien, entré en jeu lors de la victoire du FCN face au Paris FC (1-2), a marqué de son emprunte la rencontre.

Mostafa Mohamed : son départ du FC Nantes devait se faire

Transféré au FCN en 2022, d’abord sous la forme d’un prêt avant d’être définitivement transféré, Mostafa Mohamed vit sa meilleure saison avec le FC Nantes. Un scénario sur lequel peu auraient placé une pièce.

Selon L’Équipe, l’attaquant avait sérieusement ouvert la porte à un départ l’été dernier. Son entourage et le club avaient même déjà activement préparé le terrain pour un transfert.

Plusieurs pistes sérieuses avaient été évoquées : le RC Lens, en quête d’un avant-centre après le départ d’Openda, s’était positionné pour l’avoir.

L’OGC Nice, désireux d’étoffer son secteur offensif, a pensé à lui, ce qui n’étonne pas puisque Franck Haise, ancien coach des lensois, avait déjà prêté attention à son style de jeu et voyait en lui un joueur avec un grand potentiel.

Et à l’étranger, le Panathinaïkos, où l’Égyptien conserve toujours une belle cote, après son passage à en Turquie, Galatasaray, où il avait été remarqué par les recruteurs de ce club grec, restait sur les rangs .

Mais malgré ces nombreuses discussions, aucune offre concrète n’a été formulée par aucun de ses prétendants. Résultat des courses : Mohamed est resté à la Jonelière, à la fois frustré et déterminé à rebondir.

Mohamed « Kombouaré, le pire entraîneur »

La tension entre Mostafa Mohamed et son ancien entraîneur Antoine Kombouaré n’est plus un secret. L’égyptien a livré à Ouest-France une déclaration sans détour sur son incompatibilité avec le coach kanak :

“ Antoine Kombouaré est le pire entraîneur que j’ai eu. Il est celui avec qui j’ai pensé à partir, : si Kombouaré restait, moi, je partais.”

Sous les ordres de Kombouaré, le joueur s’était senti mis à l’écart et en manque de confiance.

“Je suis quelqu’un qui a besoin de sentir qu’on croit en moi. Quand Luis Castro est arrivé, j’ai immédiatement senti qu’il me faisait confiance.”

Cette relation de confiance retrouvée semble avoir ravivé la flamme de Mohamed, bien décidé à faire taire les critiques et à redevenir le buteur décisif que Nantes espérait.

Un avenir relancé chez les Canaris

Sous contrat jusqu’en 2027, Mostafa Mohamed reste aujourd’hui un atout offensif majeur pour le FC Nantes. Son profil physique, sa combativité et sa capacité à peser sur les défenses adverses séduisent Luis Castro, qui voit en lui un élément central du projet de jeu.

En interne, le club n’exclut plus une prolongation à moyen terme, voire une revalorisation salariale si ses performances continuent de grimper.

Les supporters, eux, savourent son retour en forme, conscients qu’un départ aurait pu laisser un vide difficile à combler.