Mercato FC Nantes : C’est officiel, Kita vire Luis Castro !

C’est désormais officiel. Quelques heures après le limogeage de Luis Castro, la direction du FC Nantes a nommé son successeur.

Mercato FC Nantes : Ahmed Kantari remplace Luis Castro

Le FC Nantes installe Ahmed Kantari sur le banc. Il succède à Luis Castro, licencié mercredi après une série de résultats qui ont plongé l’équipe en zone rouge. Le club a officialisé cette nomination ce jeudi 11 décembre 2025. Kantari, passé par Valenciennes et déjà présent à Nantes comme adjoint d’Antoine Kombouaré entre janvier et mai 2025, arrive donc en terrain connu. Il connaît l’institution, mais aussi une partie du vestiaire, ce que le club présente comme un atout pour relancer rapidement la dynamique.

L’urgence est réelle. Nantes, 17e de Ligue 1, attend de pied ferme Angers SCO lors de la 16e journée. Cette saison, les Jaunes et Verts ont enregistré deux victoires, cinq nuls, huit défaites : le bilan est catastrophique. Les dirigeants nantais voulaient attendre la trêve avant de sceller le sort de Luis Castro, mais ils ont finalement changé de décision. Le Portugais est viré. Ahmed Kantari va secouer le vestiaire pour permettre aux Canaris de surfer sur les vagues du succès.

Il ne sera pas seul à Nantes. À ses côtés, Stéphane Mangione, son adjoint à Valenciennes, revient le soutenir. Mangione avait d’ailleurs assuré l’intérim lorsque Kantari avait quitté VA fin novembre 2024. Autre pilier du staff : Eric Blahic, technicien expérimenté, passé par de nombreux bancs de Ligue 1 et de Ligue 2, de Francis Smerecki à Jocelyn Gourvennec entre 1993 et 2019.

