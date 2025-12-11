PSG : Les premières nouvelles de Marquinhos après Bilbao !

Remplacé à la mi-temps à San Mamés en Ligue des Champions, Marquinhos ne se sentait plus capable de continuer face à l’Athletic Bilbao. Découvrez les premières nouvelles du capitaine du PSG.

PSG : Marquinhos touché aux adducteurs à Bilbao

Remplacé par Ilya Zabarnyi à la mi-temps du match nul entre l’Athletic Bilbao et le Paris Saint-Germain (0-0), mercredi soir, Marquinhos n’a pas donné de bonnes nouvelles en zone mixte après la rencontre. Après cette rencontre, Luis Enrique a confié à Canal+ que son défenseur central avait lui-même demandé à sortir.

« Je ne sais pas. Il a demandé à sortir à la mi-temps, on verra demain », a simplement répondu l’entraineur du PSG. Après la semelle infligée par Oihan Sancet au niveau de la cheville, Marquinhos a déclaré en zone mixte, malgré la douleur et les interrogations, à la mi-temps : « ce n’est pas un coup, c’est l’adducteur », mettant fin aux hypothèses d’un simple traumatisme lié au tacle.

Sauf que cette précision du joueur de 31 ans ne rassure pas vraiment du côté du Paris SG. En effet, RMC Sport explique que ce même type de blessure musculaire pourrait entraîner plusieurs semaines d’absence, en fonction des résultats des examens prévus ce jeudi. Marquinhos rejoint donc la liste des dossiers médicaux à surveiller de près dans les prochaines heures.

Le journal Le Parisien, lui, rapporte que le partenaire de Willian Pacho a signifié aux journalistes qu’il faudra patienter jusqu’à jeudi pour voir comment évolue son état. Luis Enrique, prudent, n’a pris aucun risque et a préféré gérer l’urgence avec lucidité. Des examens approfondis seront effectués dès jeudi au Campus afin d’en savoir plus sur cette blessure et sur une éventuelle indisponibilité. Affaire à suivre donc…

